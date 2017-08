Maurice Closs: “Se vienen más ajustes y tienen cara de tercera edad y juventud”

Para diputado y precandidato a senador Maurice Closs hubo un “cambio” que al misionero no llegó. Aseguró que se vienen más ajustes que impactará principalmente en la tercera edad y en la juventud. “Particularmente el posadeño, la tercera edad y la juventud deben hacer una advertencia”, afirmó.

El precandidato a senador por la Renovación, visitó los estudios de Radio Libertad. Closs aseguró que llevará al congreso la voz de los misioneros. Cuestionó que el crecimiento del que habla Macri es centralizado, y en Misiones no llegó a ningún sector. Remarcó que después de octubre, vendrán más ajustes y principalmente se verán afectados los jóvenes y la tercera edad, quienes ya están viendo rescindido muchos servicios, como menos medicamentos, servicios de sanatorios, sillas de ruedas, señaló.

Marice Closs viene recorriendo la provincia donde el puntal de su campaña es hablar con la gente, evitó gigantografías y gastos grandilocuentes, afirmó. En estas recorridas observa que a Misiones “el cambio no llegó”.

P: Visión del contexto actual:

El argentino votó un cambio y tenía expectativas de que ese cambio sería para mejor. El misionero hoy se da cuenta que ese cambio, por lo menos para Misiones, no fue para mejor y se siente en un estado de angustia, está preocupado y temeroso de perder derechos. Se siente inseguro, sabe que han venido ajustes, sabe que se viene más y tienen miedo de perder el trabajo, que no le manden el fondo especial del tabaco, y no se pueda entender porque la obra social no le presta el servicio, tiene miedo el joven, que no le mandan el Progresar, al que no le actualizan. Tiene temor el pensionado de perder la pensión. Hay una situación de que el pueblo cambió, tiene esperanzas pero ve que las cosas todas tienen cara de ajuste y eso genera una sensación de angustia y reflexión. Nosotros en eso como espacio político tenemos una enorme responsabilidad.

P: Hacia donde cree que va ir todo y qué habría que hacer.

El argentino le votó a Macri hasta el 2019 y va a terminar su gobierno y ojala que lo haga bien. Lo que a nosotros nos toca es ayudarlo a gobernar, pero poniéndole los límites. Respecto hacia dónde va, la economía no reaccionó por lo menos en Misiones, tiene ganadores concretos que es el sector sojero, del girasol, el maíz, del trigo, de la Pampa Húmeda, el sector financiero, pero el que trabaja y produce en Misiones, no tiene beneficios, pese a todo esto el gobierno no controla el déficit, y no controla la inflación. Por eso se vienen más ajustes, que tienen cara de tercera edad y de juventud. Entonces la juventud y la tercera edad tienen que saber que los que más van a sufrir van a ser ellos, es ahí donde debemos estar nosotros. El cambio fue menos medicamentos, menos sanatorios prestando servicios, menos sillas de ruedas.

P: Macri dice que todos los días hay mejora de la economía. Un discurso distinto al suyo.

Yo digo sobre datos objetivos, la economía está creciendo, puedo aceptar los tres últimos meses, pero está recuperando los niveles del 2015. Nos comimos dos años de crecimiento. El crecimiento del país se mide por niveles de PBI percápita, medido de esa forma, argentina está igual que en el 2011. Ahora cuando el Presidente dice que la economía crece, lo dice amparado sobre datos de dos o tres agregados económicos. Claro que crece con 137 mil millones de toneladas del esquema de oleaginosas. Ahora ¿eso derramó, mejoró la realidad de un aserradero del Alto Paraná, movió el comercio de Posadas, del tabacalero?, No. Observo que el crecimiento es centralizado, donde el sector financiero se está llevando plata con pala, el sector agro exportador oleaginoso, el sector de la construcción más concentrado que es el del asfalto. En Misiones el estado paralizó prácticamente todas las obras, menos el asfalto. No puede ser que argentina crezca con Misiones afuera.

P: Hay una visión de que el mercado va determinando algunas cosas, como lo que ocurre en Posadas con las asimetrías. Cuál es su visión

Estoy muy preocupado. Esto ya lo vivimos en Misiones y esto va a terminar mal, esto hay que explicarle al gobierno Nacional, se necesita alguna medida para parar con el cierre de los comercios. Esto no resiste el mínimo análisis, si la plata que se produce en Posadas, si la renta que se produce en Posadas es gastada en el vecino país, el resultado de Posadas va a ser malo. Yo quiero una Posadas orgullosa, de pie, ejemplo y sorpresa y sorpresa. Con inversión, comercio, urbanización, no está Posadas que está parece aletargada viendo como la plata se le va. Entiendo al asalariado que quiere estirar su sueldo, por eso es tan larga la cola del puente. Esto no se va acomodar si continúa así. Me parece que el posadeño en particular, la gente de la tercera edad y los jóvenes deben hacer una advertencia, porque el ajuste va a seguir viniendo.

P: Qué temas va a trabajar como senador

La premisa general es llevar la voz y los intereses de Misiones al Congreso de la Nación. El Congreso tiene dos cámaras, la de diputados y la de senadores. En la de diputados hay 70 por la provincia de Buenos Aires y 7 por Misiones. En el senado pasa lo mismo. Es un lugar donde uno tiene más fuerza en su voz. Este Gobierno es claramente centralista, mi primer compromiso es llevar la voz de los intereses de Misiones porque los conozco, porque recorro la provincia. Ocuparme de la economías regionales, es contarle que la economía no es solo soja, maíz y girasol. Fijate el potencial que tiene nuestra economía que el Presidente compra pino para su hija. Voy a volver a plantear las políticas de desarrollo del Turismo. Ahora dice el Gobierno que es por los vuelos de bajo costo, ¿Qué vuelos vinieron a Misiones?, la única que bajó con un par de vuelos es Andes, que ya la trajimos nosotros. El boom vino porque acá se trabajó y muy bien. Además voy a trabajar en el sector del comercio y todos los temas que vayan apareciendo. Sobre todas las cosas el objetivo estará en llevar la voz y poner límite cuando se quieran quitar derechos.