La liga española rechazó el pago de Neymar y su traspaso al Paris Saint Germain está en suspenso

El organismo que regula el fútbol español de élite no aceptó el depósito de 222 millones de euros que hizo el delantero brasileño para sumarse al club francés.

Los directivos La Liga española rechazaron este jueves el pago de 222 millones de euros (262 millones de dólares) por la cláusula de rescisión de Neymar, quien aún tiene contrato vigente con el Barcelona FC, a quienes sus agentes le han solicitado el traspaso.

Cuatro representantes de Neymar, tres brasileños y el abogado español Juan de Dios Crespo, se presentaron en la sede de La Liga para abonar la cláusula que liberaría al delantero brasileño, quien ya se hizo la revisión médica en Portugal y espera unirse pronto al elenco parisino.

Sin embargo, tal como había anunciado Javier Tebas, presidente de La Liga, la patronal de los clubes españoles ha rechazado la cantidad pactada en su contrato y de momento le va a impedir fichar por el Paris Saint Germain.

“Si la UEFA no reacciona, presentaremos la demanda de inmediato. Me sorprende que su responsable del área del fair play financiero, Andrea Traverso, lo fíe todo a comprobar que las pérdidas del PSG no superen los 30 millones de euros en un plazo de tres años. El problema es saber si el PSG ha inflado sus ingresos y comprobar la procedencia y el volumen económico de sus patrocinios. Si llegan desde Qatar y son difícilmente explicables, estamos ante un caso claro de dopaje financiero”, acusó Tebas en una entrevista concedida al diario AS.

Momentáneamente, el traspaso del jugador está suspendido. De todas formas, según informó el diario MARCA, Neymar y sus asesores evalúan recurrir a la FIFA para solicitar una “transferencia provisional”, lo que le permitiría debutar con la camiseta del PSG.

La Liga no tendría potestad para bloquear la salida de Neymar, ya que se hace mediante el pago de la cláusula de salida de su contrato, por lo tanto, es la UEFA la única entidad capaz de intervenir, en caso de que considere correcto indagar sobre el origen del dinero.