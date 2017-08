Closs: “Veo el problema de las asimetrías con una enorme preocupación”

El ex gobernador de la provincia, actual diputado naciones y pre candidato al Senado, Maurice Closs, se refirió a la situación de Posadas y otras ciudades fronterizas de la provincia, que están sufriendo la caída de la actividad comercial, producto de las asimetrías. También afirmó que el gobierno nacional planea ajustar luego de las elecciones, en los ingresos y beneficios de los sectores jóvenes y de adultos mayores.

En los estudios de Misiones Online Tv el legislador fue consultado sobre: como analiza la actual situación de Posadas?

“Con mucha sinceridad y sin especulación políticas, veo el problema de las asimetrías con una enorme preocupación: Primero porque conozco la historia, esto ya ocurrió a fines de los 70, luego en la segunda mitad de los 90. El atraso cambiario provoca una asimetría enorme, que tiene un círculo vicioso, en que lo que produce una ciudad, termina siendo gastado en una parte importante, en otro esquema productivo, en este caso encarnación. Y el resultado de esto es inexorable y es malo, es el cierre de comercios. Luego la pérdida de empleo, la baja de los alquileres, del valor de las propiedades y culmina con un proceso de concentración de la riqueza”.

“Es urgente que esto se entienda y se haga algo, aunque sea para parar esta situación. Yo no digo recuperar lo perdido. Sino parar la situación de cierres que se está dando en Posadas y otras ciudades de frontera”

Que piensa de la ley PYME y el artículo 10 que todavía no fue reglamentado por el gobierno nacional?

“Es una gran ley que beneficia a las Pymes de todo el país, pero la utiliza aquel que está en expansión, en una actividad que no sufre las asimetrías, por ejemplo el transporte. Por eso esa ley tiene un artículo que es el artículo 10, que faculta al Ejecutivo para dar medidas adicionales de beneficios a Pymes de frontera que sufren asimetrías, ha pasado un año y el gobierno nacional se niega a reglamentar esa ley”

“Nosotros propusimos para reglamentarla, que se reduzca el 75% de las contribuciones patronales, como a todas las otras Pymes permitir que el 10% de la masa salarial, sea tomada al saldo técnico del IVA. Como la utilización del impuesto al cheque, para pagar todos los otros impuestos de ejercicios anteriores y posteriores, y luego de eso una aplicación de una reducción adicional del 30% del saldo técnico del IVA. Básicamente busca neutralizar el IVA y bajar las contribuciones patronales. Esto puede parar esta sangría que sufre Misiones y en especial Posadas.”

Closs agregó que: “lo complicado de esto, es que la Posadas que vimos hasta hace un par de años, con crecimiento, pujante, moderna, con urbanización, con comercios, con restaurantes recibiendo a paraguayos, brasileños y misioneros, una ciudad con movimiento. Hoy es una ciudad que está aletargada. Que se está apagando en si misma, porque lo produce, se va a otro lado. Y esa voz tenemos que llevarla al gobierno nacional, y que tome una decisión para las Pymes de frontera. No hace falta que sea para todas las actividades, sino para que las que están afectadas, básicamente el comercio y algunos servicios”.

Cuál es el contexto actual del país?

“El gobierno nacional llegó con voluntad de cambio y expectativa en la gente, pero ese cambio hasta ahora no se dio para bien. El país no arranca y crece solo focalizado en el sector oleaginoso – agroindustrial. La obra pública que hay, es solo vial. Pero la gente no está mejor. Hay angustia y miedo a perder derechos, y para mi el diagnostico es que el gobierno nacional intentará hacer más ajustes. Y me temo que ese ajuste viene para los jóvenes y la tercera edad. Por eso a ese ajuste hay que ponerle límites y control, para eso nosotros vamos a estar en el Congreso de la Nación, para eso pedimos que nos acompañen. Y decirle al gobierno que basta de darle dinero a la soja, para apretarle después a los jóvenes y a la tercera edad”.