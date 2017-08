Closs consideró “insólito” que el Gobierno nacional atribuyera a las low cost el boom turístico en Misiones

El Jefe de Gabinete del Gobierno nacional, Marcos Peña, relacionó el récord de visitantes que se alcanzó en Cataratas en julio a los vuelos de bajo costo -que apenas si llegaron a Misiones- lo que provocó una inmediata reacción del exgobernador Maurice Closs. “Que no me digan que el turismo creció en Misiones por las low cost… una cosa insólita. La única que bajó con un par de vuelos es Andes, que ya la trajimos nosotros”, dijo el candidato a senador. “Que no nos digan que el boom llegó por eso, llegó porque se trabajó muy bien y se sigue trabajando y nos seguimos posicionando bien”, remató el legislador.

Maurice Closs – Radio Libertad

Para Marcos Peña, el record histórico de visitas a Cataratas alcanzado en julio es consecuencia inmediata de la política de apertura de cielos que lleva adelante el Gobierno nacional y que permitió la llegada de las aerolíneas que operan con el sistema low cost, en lo que consideró “la revolución más grande y más federal que estamos haciendo, más allá de toda la obra pública, porque lo que permite es que un país, que es el octavo más grande del mundo, vuelva a estar conectado”.

Maurice Closs salió al cruce de las declaraciones de Peña: “¿Qué low cost vino a Misiones en julio, por favor?”, se preguntó el exgobernador, quien aclaró luego que la decisión de permitir la llegada de vuelos de bajo costo le parece “una idea que es buena” para desarrollar al turismo en todo el país. Pero rápidamente volvió a cuestionar los dichos de Peña, “que no me digan que el turismo creció en Misiones por las low cost que van a venir, es una cosa insólita. La única que bajó con un par de vuelos es Andes, que ya la trajimos nosotros con Urtubey, ya venía a la provincia. Acá todavía no llegó Flybondi ni Norwegian, ojalá que lo hagan, pero que no nos digan que el boom llegó por eso”, disparó.

Consideró en cambio, que los buenos resultados que viene obteniendo Misiones en materia turística se deben a que “se trabajó muy bien y se sigue trabajando y nos seguimos posicionando bien”.