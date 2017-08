B Metro: Gesto de Comunicaciones y una bandera con un claro mensaje

Muchas hipótesis se tejieron sobre lo que podía ser el desenlace del partido entre Deportivo Riestra y Comunicaciones. Sin embargo, en el final de los cinco minutos más comentados de la historia del fútbol hubo un gesto de grandeza del plantel de Agronomía, que aplaudió a su rival por el triunfo y desplegó nuevamente la pancarta con la leyenda que alguna vez expresó Marcelo Bielsa. Sin reproches, incluso saludaron a sus colegas del fútbol, que tampoco celebraron con efusividad.

El capitán del equipo, Lucas Banegas, explicó el gesto en TyC Sports: “No sé si es protesta lo del aplauso. Esperemos que alguna vez cambien. Tuvieron una chance importante y no lo hicieron. Nosotros no invadimos, no sacamos ventaja de nada, no agrandamos las áreas. AFA tuvo la chance de cambiar la cosa y no lo hizo, hay que respetarlo pero no compartirlo”.

“Hay que respetarlo pero no compartirlo. AFA tuvo la chance de cambiar la historia y no lo hicieron. El mejor resultado ya lo conseguimos y es el reconocimiento de la gente y la enseñanza que dejamos”, fue lo único que sostuvo Federico Barrionuevo, hombre de Comunicaciones. (Clarín)