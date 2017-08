Cada vez más familias piden ayuda al Hogar de Día por la crisis económica que atraviesa el país

RELACIONADAS La leona Luchi Von Der Heyde visitó esta mañana el Hogar de Día

La demanda de familias que piden asistencia en el Hogar de Día de Posadas aumentó. Esto lo confirmó el responsable de la institución que depende del Ministerio de Salud Pública, el farmacéutico Samuel López, en una entrevista con Misiones Online Tv.

El funcionario indicó que la situación económica apremia a los sectores más vulnerables. “Es algo sorprendente, en estos primeros meses del año estamos en un promedio de dos admisiones de familia nuevas por semana. La mayoría es por demanda espontánea, esto es que son grupos que vienen a pedir ayuda por su cuenta”, indicó.

“Asistimos a niños menores de 18 años. Nos encontramos con chicos con desnutrición, otros fuera de la educación escolar porque están en situación de calle. Para nosotros, el niño que no va a la escuela ya se encuentra en estado de vulnerabilidad”, apuntó.

López precisó que la mayor demanda proviene de distintos barrios de Garupá (Santa Clara y Fátima, por ejemplo), de Villa Cabello (chacras 145 y 146) y de asentamientos de emergencia cercanos de la zona de Itaembé Miní. “Hay niños que venían caminando desde Villa Cabello buscando asistencia, buscando un resguardo”, ilustró.

Admitió que en esos sectores del departamento Capital se llegó por una estrategia que incluyó trabajos comunitarios para detectar situaciones de vulnerabilidad.

“Estamos en un promedio de 100 chicos que asisten diariamente al Hogar. Pero en total son 300 los que concurren y esto se explica porque están aquellos no asisten todos los días”, explicó.

Sobre el soporte nutricional que se aporta en la institución de López Torres y Rosales, recordó que “en el caso de la desnutrición, se aplica la metodología CONIN, para niños menores de cinco años. Se hace el acompañamiento y seguimiento de madre e hijo”.

“Hay una articulación importante con los demás organismos del Estado. Con la Justicia hay una colaboración permanente, por ejemplo. Y no solo con ese Poder, también con el Hospital Escuela, con el Pediátrico, con los demás ministerios, con 26 escuelas. La relación es excelente”, agregó.

Finalmente, el director del Hogar de Día destacó la Capacitación en el Abordaje de la Atención al Intento de Suicidio y al Suicidio en la Adolescencia, que la institución lleva adelante en el marco del convenio entre UNICEF y el Gobierno de la Provincia de Misiones, a través del Ministerio de Salud y la Subsecretaría de Atención Integral Comunitaria de la Niñez, Adolescencia y Familia. “Las estadísticas están marcando un aumento del suicidio adolescente y con UNICEF estamos encarando este desafío. Ya se hizo en Posadas y Oberá. La semana que viene se hará en San Vicente y en septiembre el cierre de esta etapa, en Iguazú. Nos llamó la atención la convocatoria. Participaron quienes se desempeñan en la asistencia primaria de la salud, psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales; efectivos de las fuerzas de seguridad, referentes de la comunidad escolar: personal docente, gabinete psicológico, psicopedagógico y preceptores”, precisó.

