Tragedia del puente caído en Corrientes: la Fiscalía advirtió que pedirá allanamientos a organismos del Estado si no colaboran con la investigación

Carlos Gallardo, fiscal de Instrucción Correccional y de Menores de Esquina, se refirió ayer a la investigación sobre el caso del auto caído en el puente roto sobre el arroyo Guazú e informó que los pedidos de informes solicitados a los distintos organismos, para determinar quiénes fueron los responsables, no fueron respondidos.

“Si en 72 horas no están las respuestas, habrá una acción por parte de la Justicia”, advirtió ayer el Fiscal esquinense en diálogo con Radio Sudamericana y anticipó que “solicitaría al juez de Instrucción, Gustavo Vallejos, realizar allanamientos en los respectivos organismos si en el plazo referido no reciben la información requerida”.

Gallardo explicó que el pedido de informe lo envió a diferentes organismos, entre ellos la Unidad Regional II de Goya, la Jefatura de la Policía de Corrientes, la Comisaría de San Isidro, la Dirección de Vialidad Nacional, Gendarmería Nacional y al Ejército Argentino. “Estamos tratando de establecer cuáles eran los organismos que tenían que anticipar a los automovilistas cuál era la situación, quiénes eran las autoridades que debían impedir el avance de los vehículos, cuáles eran los puestos camineros encargados de esta tarea y cuáles eran los organismos que estaban a cargo de la cartelería que advertía sobre esta situación”, precisó el Fiscal.

“Ante la falta de respuesta a este pedido de informe, solicitamos dos medidas a Gustavo Vallejos, juez de Instrucción de la localidad de Esquina, creemos que la información es de vital importancia para que avance la investigación”, añadió.

Por ello, indicó que enviará nuevamente el pedido de informe bajo advertencia y si en 72 horas no está la respuesta, va a haber una acción de parte de la Justicia, como ser una orden de allanamiento. “Se lo vamos a pedir al Juez de Instrucción, si no se cumple con el envío de información en el plazo establecido”, concluyó.

