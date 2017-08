Horror en Virasoro: encontraron un bebé recién nacido muerto en un ropero

Un caso que puede llegar a tener ribetes inesperados, conmociona por estas horas a la localidad de Virasoro. Sucede que la Policía local inició una investigación tras el hallazgo sin vida de un bebé recién nacido en el interior de un ropero de un domicilio del barrio 202 Viviendas y por el cual está muy comprometida su madre, quien podría ser detenida en las próximas horas, informó el diario El Litoral.

El caso está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción local que ordenó ayer la realización de una autopsia al cuerpo de la criatura a fin de determinar las causas que produjeron su deceso.

De acuerdo a los primeros datos aportados por fuentes del caso, hay dos versiones sobre lo ocurrido y una es que falleció al nacer y la madre lo escondió dentro de un ropero. Aunque otra de las hipótesis, y que es la línea que siguen los investigadores, se desprende del testimonio de los familiares de la progenitora, quienes dejaron entrever que el bebé pudo haber sido estrangulado por su propia madre apenas nació.

La información señala también que la criatura nació días atrás en la misma vivienda y no en el hospital virasoreño.

En materia policial, sobre si la madre fue o no detenida, resultó un tanto llamativo que desde la propia Unidad Regional Quinta de la Policía se mostraron extremadamente reacios a brindar cualquier tipo de información respecto del hecho en cuestión.

Ante la consulta de un medio local sobre el dramático caso, sólo se limitaron a confirmarlo y expresaron que “estaban trabajando y que no podían dar más detalles”, por lo que se desconoce aún si la mujer fue detenida.