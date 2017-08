Andresito: un niño discapacitado fue ferozmente atacado por perros y piden se lo traslade a Posadas

Claudia Kobiuk madre de Fernando de 9 años que tiene una discapacidad, dijo que no saben qué perro le atacó, porque ya lo encontraron con las mordeduras. El chico está internado en Eldorado pero la madre quiere que lo trasladen a Posadas, porque asegura que su hijo necesita de cuidados especiales.

Claudia Kobiuk. Radio Libertad.

La mujer contó que estaban en una fiestita en la casa de su madre cuando el marido dijo vamos. “Como él es especial entendió que ya nos íbamos y se fue. Yo estaba organizando las piñatas y le dije que espere que íbamos a reventar las piñatas”, contó la mujer. Agregó que no se dieron cuenta que su hijo salió. Claudia indicó que viven cerca de la casa de su madre, es así que desde ahí escucharon a los perros que ladraban en su casa, es entonces que su marido fue a ver y encontró al niño todo mordido. Claudia también tiene un bebé de dos meses, dijo que desde ese momento dejó a su bebé con su mamá, ya que Fernando necesita de toda la atención por cómo está y por su discapacidad.

“Él entiende bien, pero no habla, por eso no sabe decir si le duele o no. El necesita mayor atención, quieren llevarlo a Iguazú, pero nosotros queremos que lo deriven a Posadas porque está muy herido y tenemos miedo que le agarre algún virus”.

La madre aseguró que las mordeduras no le tocaron los órganos, pero sí en la nuca tiene muchas heridas. “Los perros quisieron directamente matarlo, pero no sé quiénes fueron, no quiero culpable, solo quiero que me ayuden”, manifestó reiterando su suplica de que lo trasladen a Posadas.