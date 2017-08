Advierten que hay que revisar el resumen de las tarjetas de crédito, ya que abundan las denuncias sobre seguros que nunca fueron contratados

El titular de la Dirección de Defensa del Consumidor de Misiones, Alejandro Gazón Maceda dijo en Radio Provincia, que hay un importante número de denuncias sobre seguros que aparecen “como por arte de magia” en los resúmenes de las tarjetas de crédito y sorprenden a los consumidores.

Alejandro Gazón Maceda, Defensa del Consumidor, Radio Provincia.

El funcionario dijo que uno si halla un descuento en el resumen de la tarjeta de crédito por algo que no compró o un servicio que no contrató, debe llamar al Banco o institución que se identifica en el documento, para darlo de baja. Explicó que es una queja frecuente y que el Banco o entidad que ofrece el seguro o servicio tiene la obligación de no seguir cobrando.

“Llegan y nos dicen me están descontando y el producto no me llegó. Si compro algo con la tarjeta de crédito y tengo un crédito que no sé de qué, hay que reclamar. A muchas personas derepente le comienzan cobrar un seguro y la gente ni se entera. Acá el dueño que es el titular tiene que identificar al banco emisor, y llamar o acercase y decirle ya no quiero más este descuento, y el banco está obligado a hacer ese stop. El argumento de los bancos es de mínima, dicen tiene que hablar con la empresa, pero si la persona dice nunca aseguré nada, ni mi casa, ni mi auto ni nada, no necesito el consentimiento de nadie para dejar de pagar. Nadie me tiene que decir que tengo que hacer con mi tarjeta de crédito porque es mi plata”, argumentó.

Maceda explicó además que esos seguros que se ven en los resúmenes de la tarjeta de crédito, se dan de baja llamando al banco diciendo “yo no hice ninguna contratación, desconozco esa compra. El 90 por ciento de las denuncias se dan de baja las compras porque no existe el registro”.

Finalmente dijo que todos los que duden o tengan interrogantes pueden acercarse a las oficinas de Defensa del Consumidor sito sobre avenida Mitre 2180, frente al mástil de Posadas, de 7 a 12 y de 16 a 19. O comunicarse telefónicamente al 0376 444-7625.