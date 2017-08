Vivero sobre el rechazo del pliego de Gross: “Entiendo que hay un interés político superior a todo el gasto que hicimos”

RELACIONADAS Concejales posadeños rechazaron la designación de la jueza Vanessa Gross

El concejal de Posadas, Julio Vivero, cuestionó a sus pares de la oposición por el rechazo a los pliegos de Vanesa Gross, como Jueza de Faltas y Andrea Mascheroni como secretaria del Juzgado de Faltas Nº 2 y aseguró que no hay un fundamento real para la maniobra cuyo responsable, para el edil, es el presidente de la Comisión de Legislación del Concejo Deliberante, el radical Martín Arjol. “Lo que no está claro es la causa real por la cual se opusieron a la designación de estas dos abogadas. Lo que menos queda claro es que alguien que ha evaluado y ha participado de todo el proceso, que no haya tenido una objeción durante todo el proceso, ahora se expida negativamente. Lo que está haciendo ahora es ir en contra de lo que hizo antes y lo peor del caso es que echó por tierra todo el esfuerzo que significó todo este proceso que le costó mucho tiempo y dinero al municipio”, disparó Vivero sobre Arjol.

Para comprender mejor cómo se llegó a la sesión del jueves pasado, donde fueron rechazados los pliegos de Gross y Mascheroni, Vivero recordó que luego de que Gross fuera designada como jueza subrogante del Juzgado de Faltas Nº 1, tras la salida de Fernando Escalante, a través de un decreto del intendente Joaquín Losada de 2016, la misma oposición pidió la apertura del concurso de oposición de antecedentes como prevé la normativa vigente. El fin era cubrir los cargos, tanto de juez de Faltas como de Secretaria del Juzgado de Faltas Nº 2. “En noviembre del año pasado votamos una resolución a partir de la cual le solicitamos al intendente que de inicio el proceso para la conformación del Consejo Asesor de la Magistratura municipal con vistas a llevar adelante el concurso de oposición de antecedente para cubrir estas vacantes. Llevamos adelante el proceso. Hicimos un acuerdo con el Consejo Asesor de la Magistratura provincial donde ellos nos facilitaron todas las herramientas tecnológicas con las que cuentan para llevar transparencia y garantía de que todo el proceso estaba bajo control y que ni siquiera los evaluadores podían saber a quiénes estaban evaluando al momento de corregir sus exámenes, eso también garantiza objetividad y que no haya ningún elemento que pudiera generar alguna suspicacia en términos de subjetividades”, recordó el edil en su visita a los estudios de Misiones Online TV.

El Consejo Asesor de la Magistratura municipal estaba conformado por dos miembros del Concejo Deliberante, Julio Vivero por la primera minoría y Martín Arjol por la segunda; el Fiscal Municipal, Carlos Freaza; un miembro del Poder Ejecutivo Municipal, el secretario de Gobierno, Fabián Florentín y Juan Manuel Fouce, del Colegio de Abogados de Misiones. “Llevamos adelante todo el proceso de selección, en ningún momento hubo ninguna oposición de ninguno de los miembros, ni siquiera en el momento en que publicamos los pliegos ni las listas de quienes se presentaban. En ningún momento hubo alguna objeción de ningún ciudadano”, añadió Vivero. Luego del proceso de selección, el intendente Losada envió los pliegos de Gross y Mascheroni al Concejo Deliberante para obtener el acuerdo legislativo.

Es en este punto donde Vivero cuestionó con más énfasis a Arjol a quien también acusó de no tener una objeción formal para justificar el dictamen y posterior rechazo de los pliegos. “Fue al Concejo Deliberante y tardaron 8 meses en emitir un dictamen en la Comisión de Legislación, da la casualidad que en este caso el presidente de la comisión es el mismo que fue miembro del Consejo Asesor de la Magistratura. Emiten un dictamen que dice que la doctora Gross no está en condiciones y que no van a acompañar porque en su momento fue elegida para subrogar. Nuestra norma también establece los motivos por los que uno puede emitir un dictamen negativo. Uno es que se le haya abierto una causa penal, que haya cometido alguna acción de dudosa moral, que tenga alguna deuda con el municipio o por alguna incapacidad que le sobrevino durante o después del proceso. Ninguna de esas causales fueron las que fundamentaron a la hora de rechazar el pliego”, aseguró Vivero.

En ese sentido aseguró que Arjol fue en contra de todo el trabajo que realizó anteriormente junto a la Comisión Asesora y aseguró que puede ser objeto de alguna sanción. Además Vivero reveló que durante una conversación por el proyecto de modificación del Código de Nocturnidad, dentro de la Comisión de Legislación, el mismo Arjol le reconoció que a veces no se pueden emitir dictámenes favorables por intereses políticos. “Entiendo que hay un interés político superior a todo el gasto que hicimos los ciudadanos”, concluyó.