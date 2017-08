En la Secretaría de Acceso a la Justicia atienden entre 5 y 7 casos diarios de violencia familiar

Desde el año 2010, el Poder Judicial de Misiones cuenta con una oficina muy importante destinada a que aquellas personas en estado de vulnerabilidad puedan acceder al servicio de justicia. Se trata de la Secretaría de Acceso a la Justicia y Derechos Humanos. Desde su creación a la actualidad, se ha consolidado como una herramienta de asistencia. Trabajan en la sede central, en Posadas, unas 60 personas. Hay un equipo interdisciplinario para atender los casos que se presentan.

“La Secretaría fue creada en el año 2010 por ley de la Cámara de Representantes, con el objetivo de asistir a víctimas y testigos de todo tipo de delitos. Asimismo se brinda un asesoramiento del tipo legal a aquellas personas que así lo requieran. Todo dirigido a los sectores vulnerables de la sociedad (ancianos, niños, personas de bajos recursos)”, explicó en una entrevista con Misiones Online TV el titular de la dependencia, Fabián Oudín.

El funcionario explicó que “la repercusión en la comunidad ha sido muy positiva. Muestra de esto es que debimos trasladarnos a distintas localidades del interior para brindar el servicio, no sólo en Posadas. Esto ha llevado a que se creen otras oficinas en Oberá, Eldorado y Puerto Rico, ciudades cabecera de las demás circunscripciones judiciales”.

Desde el primer momento, quienes más se acercan a pedir ayuda son aquellas personas que han padecido situaciones de violencia familiar o de género. “Hemos notado la necesidad de la población de contar con un punto de asistencia en este sentido. No solo para conocer su derecho, sino para hacer la denuncia”, sostuvo.

Oudín explicó que “se creó una oficina específica dentro de la órbita de la Secretaría que tiene que ver con la violencia familiar, con el firme propósito de darle a la víctima una asistencia específica, una contención y un acompañamiento. Se toman las denuncias y se elaboran informes de riesgo para las autoridades que tomarán intervención”.

Remarcó que en esa oficina se reciben entre 5 y 7 casos y que en lo que va del año ya fueron formuladas 200 denuncias por violencia familiar.

Además señaló que otras consultas que se reciben en la Secretaría tienen que ver con episodios de desalojos. “Estamos trabajando en esto de manera ardua con otros organismos del Estado”, aclaró. Básicamente se asesora a vecinos que fueron demandados por residir en terrenos de los que no son propietarios.

“Existen asimismo pedidos de asesoramiento que tienen que ver con cuestiones de familia, de Derecho Civil y para la concreción de trámites de inscripción de nacimiento, obtención de DNI o de gestión de beneficios de la Anses o de Desarrollo Social. En cada uno de estos casos derivamos al organismo correspondiente y hacemos el acompañamiento”, remató.

La Secretaría funciona en el edificio que está frente al Palacio de Justicia, sobre la avenida Santa Catalina, entre Alem y Centenario.

