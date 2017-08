El dólar inicia agosto estable a $ 17,94

Ni la “super tasa” del mercado secundario de Lebac ni las compras de “fuego amigo” del Banco Central en estos últimos días del mes pudieron contra la incertidumbre que despiertan las próximas elecciones legislativas y que lleva a los inversores a cubrirse en moneda extranjera.

Por eso, el dólar se disparó un 6,3% (ó un peso) en julio a $ 17,94, la mayor suba en un año, pese a que este lunes retrocedió siete centavos y cortó una seguidilla de tres avances consecutivos.

Fue en sintonía con el segmento mayorista, donde la divisa trepó un 6,1% durante el mes, luego de bajar en esta última rueda 15 centavos a $ 17,668.

Durante la sesión de este viernes, las ofertas se originaron en base a desarme de posiciones de bancos, inversores y exportadores, por la fuerte actitud del BCRA de vender y poner un techo al dólar de $ 17,80 el viernes, cosa que el mercado leyó correctamente. El volumen cayó un 26% a u$s 573 millones.

Desde ABC Mercado de Cambios, indicaron que “a estos niveles, volvería a ser negocio venderla e invertir los pesos resultantes, ya que hoy se operó en el mercado secundario de Lebac, por encima del 27%TNA” durante la rueda (pero cerró a 26,35%)”.

La moneda estadounidense acumula -tanto en el mayorista como en bancos y agencias- un alza cercana al 10% desde el 20 de junio, cuando la expresidenta Cristina de Kirchner anunció su candidatura a senadora nacional por el frente Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires.

También impactó la decisión de la sintetizadora estadounidense de fondos Morgan Stanley Capital International (MSCI) de mantener a la Argentina en la categoría de mercado financiero “fronterizo”.

A ese incremento contribuyó además la fallida resolución publicada el martes 18 de julio en el Boletín Oficial que gravaba la renta financiera para los inversores no residentes, que un día después fue suspendida “para evaluar el impacto de la medida” según anunció el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

Ese día, el dólar trepó 20 centavos impulsado también por la mega licitación por $ 531.000 millones en la que el BCRA subió la tasa al 26,25% anual para el plazo más corto.

Durante casi todo julio, el Banco Central se mantuvo firme en su postura de dejar que el mercado cambiario flotara libremente, y sólo buscó hacer frente a la escalada del tipo de cambio a través del mercado secundario de Lebac, donde llevo la tasa a cerca del 27%.

Así fue hasta el viernes último, cuando apareció en el mercado a través del Banco Nación, Provincia y el Ciudad y compró 305 millones (por fuera del mercado), en lo que fue su primera intervención en dos meses en una plaza cambiaria.

La última vez que el BCRA había intervenido en la plaza fue a principios de mayo, cuando el precio de la divisa era muy debil, presionado por un sólido nivel de oferta. En ese momento, la entidad que conduce Federico Sturzenegger llegó a comprar unos u$s 100 diarios durante más de una semana, con el objetivo de “incrementar sus reservas”, según el mismo titular de Central.

Sin embargo, para remontarnos a la última vez en que el BCRA tuvo una participación vendedora en el mercado debemos retroceder más de un año en el tiempo. El 30 de junio de 2016 la entidad desembolsó u$s 530 millones para controlar un mercado volátil ante el fin de los polémicos contratos de dólar futuro negociados en el gobierno kirchnerista.

En el segmento informal, a su vez, el blue voló un 7,4% en julio a $ 18,09 pese a que este lunes se hundió 34 centavos, de acuerdo al relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el “contado con liqui” cayó 15 centavos a $ 17,72 (en el mes ganó un 6,4%) y el Bolsa se desplomó 22 centavos a $ 17,69 (pero en julio escaló un 6,2%).

En el mercado de futuro ROFEX, donde se operaron u$s 910 millones, por fin de mes, el 50% fue en “roll-over” de julio a $ 17,675 a agosto a $ 17,9650 con una tasa implícita de 19,30%TNA. El plazo más largo operado fue diciembre a $ 19,19 con una tasa implícita de 20,96%TNA.

Por último, las reservas del Banco Central bajaron este lunes u$s 89 millones hasta los u$s 47.009 millones, por lo que durante julio se contrajeron en u$s 985 millones.

(Fuente: Ámbito)