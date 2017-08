Continúan los rastrillajes en las afueras de Eldorado para dar con los narcos que escaparon ayer del operativo de la Policía Federal

En las afueras de Eldorado continúan los rastrillajes para dar con dos narcos que en la tarde de este lunes escaparon luego de que la subdelegación de la Policía Federal Argentina interceptara la camioneta en la que se movilizaban. En el operativo hubo un detenido.

Se trata de un hombre y una mujer, que se internaron en una zona de monte del kilómetro 60 de la ruta provincial 17. Quien no pudo escapar fue Víctor Javier C., con domicilio en la Capital Federal, arrestado por los uniformados.

El operativo había empezado en el Kilómetro 4, cuando los uniformados notaron que había una camioneta Ford Ranger blanca al costado de un malezal, desde donde una persona acercó a los ocupantes del vehículo una bolsa y luego volvió a perderse entre los yuyos. Ahí empezó una persecución, que se extendió hasta que a la pick up se le reventó un neumático.

En el rodado los hombres de la PFA encontraron 33 panes de marihuana, que pesaron un total de 31,152 kilos.

Tanto el detenido como la droga quedaron a disposición del Juzgado Federal de Eldorado, a cargo de Miguel Ángel Guerrero.