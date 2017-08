Caso Bareiro: el fiscal adelantó que pedirá una condena por “homicidio simple”

Mañana se escucharán los alegatos de las partes en el juicio por la muerte de Oscar Bareiro (29). Las partes ya adelantaron hacia adónde apuntarán sus conclusiones. Del lado de la Fiscalía, pedirá una condena por “homicidio simple”, porque considera que el acusado tuvo intención plena de matar. La defensa apelará a encuadrar el hecho como un accidente, con la figura del “homicidio culposo”.

Por el hecho es juzgado Sergio de Almeida (57), acusado de atropellar con un camión a su ex yerno el sábado 14 de marzo de 2015, en horas de la tarde, en el barrio Primavera del Kilómetro 3.

“No me cabe ninguna duda que estamos ante un homicidio simple, doloso, así lo han declarado la enorme mayoría de testigos”, aseveró el Fiscal y analizó que “los únicos testigos que sostienen una versión diferente son el imputado, su hija que también fue imputada primigeniamente y un testigo más que no ha comparecido a la sala de audiencia”, le dijo a la prensa de Eldorado el fiscal Federico Rodríguez. “Este señor embistió adrede a Oscar Bareiro y lo pasó por arriba. Se probó que Bareiro fue corrido de la casa por el imputado, su hijo más chico, por su ex Vanesa y por quien era el novio de ella en ese momento. Lo corren a piedrazos y esto prueba que ya fue agredido en la casa de De Almeida y después, no conforme con eso, este último salió con su camión y lo pasó por arriba”.

Añadió que desde su punto de vista, Vanesa de Almeida también tuvo participación en el hecho. “Contribuyó a la muerte de Oscar porque se estableció que las piedras que ella tiró contribuyeron a que Oscar Bareiro se cayera al piso y, en esas circunstancias, lo pasó por arriba el camión y todos declararon que hizo un amague para chocarlo al chico quien se corrió e hizo una maniobra girando para atropellarlo pudiendo haber pasado por el otro costado”.

De su lado, el abogado del imputado, Marcos Padilla, admitió que “el daño está, no podemos decir que Bareiro no murió por haber sido embestido por el camión, pero nosotros planteamos como elemento fundamental es que fue un accidente; no hubo intención como para calificarlo como un homicidio simple”.

“En el peor de los casos vamos a buscar que, si existe una condena, sea por un homicidio culposo en accidente de tránsito, porque hay muchos elementos que son mas atenuantes que agravantes en la causa”, adelantó.

Este miércoles cada uno tendrá la chance de exponer sus argumentos ante el Tribunal Penal que integran María Teresa Ramos, Atilio León y Lyda Gallardo.