Caso Bareiro: este martes realizarán la reconstrucción del hecho y mañana se escucharán los alegatos

Siete testigos pasaron este lunes dándole continuidad al debate oral y público en el Tribunal Penal 1 de Eldorado donde Sergio de Almeida (57) es juzgado por haber atropellado y matado con un camión Mercedes-Benz 1114 a su ex yerno Oscar Bareiro (29). Además el fiscal solicitó una visualización del hecho por la cual los jueces y presentes vieron las fotos de la autopsia donde se evidencian las lesiones de la víctima.

El cuarto día de juicio transcurrió con siete testigos, la mayoría fueron vecinos del lugar que afirmaron que Sergio de Almeida efectivamente atropelló a su ex yerno con el camión el sábado 14 de marzo de 2015, en horas de la tarde, en el barrio Primavera del Kilómetro 3.

También durante la jornada, el fiscal Federico Rodríguez solicitó una visualización de las lesiones de la víctima, por lo cual tanto los jueces como los presentes vieron las fotos de la autopsia. Mediante estas fotografías quedó evidenciado que no hubo aplastamiento pero si un golpe en la cabeza y en la espalda.

Por otra parte, en el lugar donde ocurrió la tragedia, este martes a las 8.30 se realizará la reconstrucción del hecho con la presencia del fiscal, el defensor y los integrantes del tribunal. Utilizarán para esto un camión similar prestado por el sector de Obras Públicas del municipio para esta ocasión.

En los 4 días de juicio han declarado 25 testigos, además del imputado.