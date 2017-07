Último día de testimoniales en el juicio por el crimen de Oscar Bareiro

Este lunes continúa en el Tribunal Penal de Eldorado el juicio a Sergio De Almeida (57), acusado de haber atropellado y matado adrede con su camión Mercedes-Benz 1114 a su ex yerno Oscar “Opa” Bareiro (29), el sábado 14 de marzo de 2015, en horas de la tarde, en el barrio Primavera del Kilómetro 3.

El acusado declaró la semana pasada que él no había embestido a la víctima, sino que el muchacho “cayó solo”, luego de intentar apuñalarlo. Sin embargo, el perito policial y testigos apuntaron a que el acusado chocó a la víctima con el transporte de carga que conducía.

Hoy continuarán las testimoniales y para mañana están previstos los alegatos y la sentencia.

El abogado defensor del acusado, Marcos Padilla, explicó a Radio Génesis que “el daño está, no podemos decir que Bareiro no murió por haber sido embestido por el camión, pero nosotros planteamos como elemento fundamental es que fue un accidente; no hubo intención como para calificarlo como un homicidio simple”.

“En el peor de los casos vamos a buscar que, si existe una condena, sea por un homicidio culposo en accidente de tránsito, porque hay muchos elementos que son mas atenuantes que agravantes en la causa”, añadió el letrado.

De Almeida es juzgado por los camaristas María Teresa Ramos, Atilio León y Lyda Gallardo. En la Fiscalía actúa Federico Rodríguez.