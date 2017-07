Sereno: “La gente está mal, tiene una decepción en general con la clase política”

A días de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, el candidato a diputado nacional por el Partido Agrario y Social (Pays), Martín Sereno, aseguró que la situación que se vive en las chacras y barrios de Misiones es muy mala y criticó a los dirigentes de la oposición y al gobierno nacional. “Macri demostró un desconocimiento total de lo que pasa en la provincia”, afirmó en los estudios de Misiones Online TV.

Sereno vive en Misiones desde 2005, cuando dejó su Buenos Aries natal en busca de otro estilo de vida para su familia, junto a Mónica, a quien calificó como su compañera de vida. Desde entonces trabajó en la chacra y palpó en carne propia los problemas que se sufren en el campo. “La situación está muy mal. En la colonia está muy mal, en los barrios está muy mal. Hay un rechazo total a lo que viene pasando en este último año y medio donde muchos han perdido el laburo, muchos que vivían de changas ya tienen más, de 10 que conseguían changas ahora solo 1 o 2 consiguen. Muchas empresas han reducido su personal, sobre todo las constructoras o madereras y la verdad que ha aumentado todo, no solo las tarifas”, indicó el actual diputado provincial para describir la situación que observa durante las recorridas.

En ese sentido aseguró que la población siente un rechazo general hacia la clase política. “La gente está mal, tiene una decepción en general con la clase política y creo que tienen razón porque se le ha mentido mucho a la gente entonces ahora hay un escenario donde no le creen a nadie y ahí la verdad que nosotros tenemos una ventaja porque conocen nuestra trayectoria, nuestra coherencia y saben que siempre estuvimos parados del mismo lado”, destacó.

Además diferenció al Pays de los demás espacios opositores en el sentido del trabajo de base que realizan y aseguró que en contrapartida de los demás, el partido Agrario tiene coherencia. “Más que nada una coherencia total en el lugar que estamos. Estos días escuchaba los discursos de otros candidatos de la oposición y tomaron nuestro discurso. Lo que pasa es que nosotros lo venimos diciendo y haciendo desde hace un tiempo. El trabajo que hacemos permanentemente estos grupos lo hacen en campaña, aparecen dos o tres meses antes de las elecciones a caminar y después desaparecen. La gente ya los ha visto en otras campañas”, añadió.

En tanto sobre la visita del presidente Mauricio Macri, quien estuvo en Posadas el viernes pasado, Sereno aseguró que sintió vergüenza porque el presidente no conoce la realidad que se vive en Misiones. En ese sentido puso como ejemplo la entrega de un certificado de propiedad de tierra que el mandatario realizó en la chacra 17 de la ciudad. “El presiente dijo que con ese papel ahora estas familias podrán pedir la luz, el agua, las cloacas y el gas. Ósea este tipo no sabe ni siquiera que no tenemos gas natural, que venimos peleando hace 15 años por el gasoducto, es una necesidad urgente que tendría que estar instaladísima en la Nación y este señor que trabaja de presidente no tiene la menor idea. Demostró un total desconocimiento de nuestra provincia y una falta de interés”, cuestionó el legislador provincial.