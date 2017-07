Se cumplen 20 años, del fallecimiento de Lady Di hablan y sus hijos la recordaron en un documental

En “Diana, nuestra madre”, los miembros de la realeza británica contaron detalles íntimos con motivo del aniversario de su muerte.

Los príncipes William y Harry rompieron, a dos décadas del fallecimiento de la princesa Diana, el silencio que habían mantenido sobre sus sentimientos en torno a la muerte que los devastó cuando tenían menos de 15 años. Fue para un documental íntimo titulado “Diana, nuestra madre: su vida, su legado”, que fue prepatado por la cadena ITV.

“Para mí y para William, ella fue simplemente la mejor madre, que aportaba aire fresco a todo lo que hacía”, comentó Harry. A su vez, el duque de Cambridge explicó cómo hace para mantener viva la memoria de Diana entre los nietos. “Regularmente acuesto a George o Charlotte y les cuento sobre ella, o trato de recordarles que hay dos abuelas, hubo dos abuelas en su vida. Es importante que sepan quién era”. Además, explicó que es difícil porque Kate Middleton, su esposa, no llegó a conocer a su suegra, pero hace lo posible por contarles sobre ella.

“Una de las cosas que me enseñó fue ‘puedes ser todo lo travieso que quieras, simplemente que no te pillen”, relató William.

William tenía 15 años y Henry 12 cuando Diana sufrió un accidente de tráfico en el túnel del puente del Alma, en París, mientras estaba en compañía de su amigo, Dodi Al Fayed, quien también perdió la vida.

Los hijos del príncipe Carlos comentaron el remordimiento que sienten por la breve conversación que tuvieron con su madre en la última llamada, en agosto de 1997, algo que, según Harry, lamentará el resto de su vida.

Sin embargo, también resaltaron la faceta bromista de la princesa de Gales. Harry describió a Lady Di como “una de las madres más traviesas”. En tanto, William recordó: “Una de las cosas que me enseñó fue ‘puedes ser todo lo travieso que quieras, simplemente que no te pillen'”.

“Nuestra madre era una bromista, cuando todo el mundo me dice ‘si era divertida, danos un ejemplo’, todo lo que escucho es su risa en mi cabeza”, añadió.

El primogénito contó una curiosa escena en la que su madre lo sorprendió con tres supermodelos de las más cotizadas de la década de los 90. Un día que volvió de la escuela, Diana lo esperaba con nada menos que Naomi Campbell, Cindy Crawford y Christy Turlington.

“Me sonrojé y no supe qué decir”, contó Guillermo, explicando que era un niño de 12 o 13 años y tenía posters de las modelos en las paredes de su habitación. “Creo que casi me caí en las escaleras cuando me iba”, dijo entre risas.

En el documental también aparece Elton John, uno de los más cercanos amigos de la princesa, y resaltó cuán importante fue su activismo en la lucha contra el virus del sida, en un momento en que la enfermedad era considerado “un tema de homosexuales”, según el cantante. “Tener a alguien de la familia real, mujer, heterosexual, que se preocupe por el otro lado fue un increíble regalo”.

Además, describió a Diana como una mujer con una “increíble habilidad” de hacer sentir cómoda a la gente. “Ella podía entrar a un lugar y hacer sentir a los presentes que todo estará bien”, explicó.

Con motivo del 20º aniversario de la muerte de Diana, los príncipes anunciaron a principios de año que establecían un comité para recaudar fondos para erigir una estatua de la princesa de Gales.

La estatua debería ser construida en los jardines públicos del palacio de Kensington de Londres, donde vivía Diana.