Losada sobre operativo de limpieza: “La gente no colabora con la limpieza y la falta de jueces de falta impide aplicar multas”

En una semana el municipio juntó más de 300 toneladas de basura en la ciudad. El intendente Joaquín Losada, lamentó que los vecinos no colaboren con lo que le corresponde, y que en algunos casos “a la hora de juntar la basura volvieron a tirarla en el mismo espacio”. Por otro lado dijo que el Concejo Deliberante hace siete meses no trata la designación de jueces de falta que son quienes tienen potestad en las multas.

Losada afirmó dijo están realizando un enorme esfuerzo para limpiar la ciudad, donde la semana pasada recibieron la ayuda de la Provincia que puso 30 camiones y el municipio 20. Más 300 empleados municipales y concientizadores.

Precisó que hasta el sábado habían retirado cerca de 300 toneladas de basura, “lo cual habla de una actitud que lamentamos, porque retiramos basura que no es obligación del municipio retirar, como la poda, entre otras. Pero nos vimos en obligación porque vamos a enfrentar un verano muy difícil y para evitar tener complicaciones con el dengue”, señaló el jefe comunal. Agregó que “muchas veces pasamos por un barrio, a la hora pasamos y volvieron a tirar, eso traerá complicaciones con el dengue”, remarcó.

Sobre las multas dijo que están aplicando actas de infracción pero el problema con el que se encuentran es que las infracciones caen en juzgados de falta que están absolutamente desbordados, “y la responsabilidad es del Concejo Deliberante que hace siete meses que no trata la designación de los jueces de falta y esto es un problema grave, porque las multas son potestad de los juzgados de falta”, sostuvo Losada.

Manifestó que la ciudad tiene 93 mil partidas inmobiliarias, donde tienen actuaciones permanentes de transporte público, de agua, entre otras. Al respecto dijo que “en el Concejo creen que el tema de jueces de falta es tema del intendente y no entienden que los que incumplen con algunos aspectos no tienen una multa porque no tenemos quien pueda tratarlo”, insistió.

Dijo que ahora resta esperar la notificación de los juzgados de falta y lo que tiene que ver con los baldíos seguirán cumpliendo la responsabilidad y esperan que el bloque opositor en el Concejo emitan un dictamen u ordenanza para tener juzgado de falta, “porque esto significa que el que no limpia su baldío seguirá sin limpiarlo porque no le aplicarán multas”, señaló.