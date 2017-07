Inhumado en Eldorado: una amiga del “Rengo” Díaz hizo el trámite y retiró el cuerpo, cuatro días después del hallazgo

El jueves pasado, un adolescente encontró en un monte de Eldorado un cadáver en avanzado estado de descomposición. No le llevó mucho tiempo a la Policía identificar al fallecido: era nada más ni nada menos que uno de los ex convictos más conocidos de Misiones, Daniel Alberto “El Rengo” Díaz, quien en 2000 protagonizó una fuga de película de la Unidad Penal Tres y que recibió una condena de 19 años de cárcel, que cumplió en distintos presidios del país.

La autopsia determinó el que hombre murió por una falla cardíaca súbita. Apareció en un baldío porque había entrado allí de apuro, por una necesidad fisiológica acuciante.

Durante cuatro días nadie reclamó el cuerpo. Ni allego ni familiares. En el documento de Díaz decía que el último domicilio suyo estuvo en Candelaria. Este lunes se supo que no era así. Una amiga de Eldorado, llamada Carolina Martínez, hizo los trámites y retiró los restos del ex convicto de la morgue del hospital Samic, para darle sepultura en el cementerio La Piedad.

La inhumación se concretó a las 14.30, sin velatorio.

Martínez contó que El Rengo residió en los últimos tiempos en Buenos Aires y que su salud se había deteriorado por su sobrepeso. Ella lo conocía desde 1996 y trabajó con él en la redacción del libro que Díaz publicó una vez que recuperó la libertad.