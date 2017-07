Distraídos, preocupados por una cadena que advierte una tormenta solar…en 2012

Según una cadena de Whatsapp hoy por la noche desde las 12:30 am hasta las 03:30 am se produciría una tormenta solar y advierte de no olvidarse a pagar su celular tableta, computador, etc… y ubicarlo muy distante de su cuerpo. Se trata de una cadena falsa que circula por las redes.

La cadena:

La Singapore TV anunció esta noticia. Por favor, diga a sus parientes y amigos. Esta noche, a partir de 12:30 am hasta las 03:30am, nuestro planeta estará con una radiación altísima.

Los rayos cósmicos van a pasar muy cerca de la tierra. Entonces, por favor, apague su teléfono celular. No deje el equipo cerca de su cuerpo, pues le puede causar daños terribles.

Si no cree puede Verificar en Google y la NASA BBC News.

Envíe este mensaje a todas las personas importantes para usted.