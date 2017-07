Asesinato a la salida del boliche en Posadas: familiares aseguran que a Alejandro Saucedo lo mataron cuando intentó mediar en otra pelea

Tatiana Irala, prima de Alejandro Saucedo – joven de 18 años que fue apuñalado de muerte en la madrugada del sábado en Posadas – contó en FM Show, que su primo no había asistido al boliche Scombro esa noche, sino que llegó al lugar porque fue a buscarlas a ella y su madre cerca de las 4:30 de la madrugada. Contó que su primo vió que en la vereda del Vivero ubicado frente al boliche sobre la ruta 12, entre 5 personas, estaban golpeando a un hombre que yacía en el piso. “El fue a socorrerlo, a intentar media y ahí lo apuñalaron”, dijo.

Tatiana Irala, prima de Alejandro Saucedo en FM Show.

Tatiana contó que su primo llegó al boliche entre las 4 y 4:30 y que no había participado de la noche de diversión. “Fue a buscarnos a mí y a su mamá. Mientras estábamos esperando, el ve que del otro lado de la ruta casi enfrente del vivero, estaban agrediendo a una sola persona. El cruzó la ruta para ayudar a esa persona. Ahí lo acuchillan, cuando vuelve, cuando cruza nuevamente para venir donde nosotros estábamos ya venía ensangrentado. Y lo habían apuñalado. Atrás venían dos personas que lo corrían, el llega hasta la vereda de enfrente al boliche y el cae”, relató.

La mujer contó que sus intenciones eran ayudar a quien estaba siendo agredido y finalmente eso le costó la vida. También confirmó que una ex novia del fallecido cursa el quinto mes de embarazo.

“Cuando el llega a la madre y trata de parar la sangre y me dice que lo hincaron. Fue una de esas personas, le llegué a decir a un uniformado que estaba en el boliche que lo demorara hasta que venga el móvil de la policía. No nos quiso ayudar, nos dijo que no era problema de ellos porque nosotros estábamos en la calle”, remarcó

Por el asesinato están detenidos Silvio Alejandro M. (20), Matías V. (26) y Javier M. (32). En las próximas horas serán indagados por el juez de Instrucción Dos, César Yaya. Todos los arrestados son del barrio San Jorge.

A nueve cuadras de la bailanta, en un malezal, los investigadores dieron con el cuchillo que utilizó el asesino. El arma blanca estaba Chacho Peñaloza y calle 71.