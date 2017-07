Abusos en el Instituto Santa Lucía: la Fiscalía le propuso un juicio abreviado al profesor de Informática y una condena a 18 años de cárcel

El profesor de Informática Ángel Benítez, preso desde el 23 de agosto de 2014, por al menos nueve casos de abuso sexual contra niñas que asisten al Instituto Santa Lucía de Posadas (ubicado en Santa Cruz y Aguado) recibió un ofrecimiento de parte de la Fiscalía del Tribunal Penal Dos: someterse a un juicio abreviado y recibir una condena de 18 años de cárcel. Ahora la defensa del docente analiza la propuesta y responderá en las próximas horas.

Fuentes judiciales indicaron que si accede ir a un debate oral, el imputado podría recibir una condena más alta aún, porque la cantidad de indicios en su contra sería abrumadora.

Benítez es asistido por el defensor particular Javier Noguera.

El caso fue investigado por el juez de Instrucción Dos, César Yaya, quien en su momento le dictó la prisión preventiva, aún vigente. El magistrado encuadró la conducta del acusado en el artículo 119 del Código Penal argentino, puntualmente en lo que establece el inciso B, que agrava el castigo para el que lo comete si “el hecho fuere cometido por ascendiente, descendiente, afín en línea recta, hermano, tutor, curador, ministro de algún culto reconocido o no, encargado de la educación o de la guarda”. Para este ilícito se contemplan penas de entre 8 y 20 años de cárcel.

Como la defensa del acusado apeló la decisión, intervino la Sala I de la Cámara de Apelaciones. Fueron los magistrados Ricardo Venialgo y Marisa Ruth Di Laccio quienes rechazaron el planteo recursivo, allanando el camino del expediente hacia el juicio oral.

La Cámara de Apelaciones, además, rechazó en esa ocasión otro pedido del acusado: cumplir la prisión preventiva en su domicilio.

El imputado dictaba clases a todos los primeros y segundos grados del Santa Lucía, los días lunes. Aprovechando que el aula de Informática estaba lejos del resto del edificio, el hombre se habría sobrepasado con las pequeñas. Detallaron manoseos y acoso.

Durante la instrucción de la causa se dio por probados nueve casos de niñas que denunciaron haber sido manoseadas por el profesor. El relato de las víctimas en Cámara Gesell y la inspección ocular no hicieron más que corroborar todos los espacios físicos mencionados por las pequeñas como escenarios de los acosos del educador.