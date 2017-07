Tarrito Pérez: “Siento un orgullo grande por haber vestido esta camiseta y me voy tranquilo”

Alejandro Pérez ya no seguirá siendo parte de Crucero del Norte. El lateral sintió que estaba cumplido un ciclo y agradeció a la gente por el cariño. “Me voy tranquilo porque siempre di todo lo mejor de mí y los jugadores sabemos que somos parte de lo que pasó pero cada uno tiene que hacerse cargo desde donde le toque”, dijo.

El carril derecho del ataque y defensa de Crucero se queda sin uno de sus grandes valores. Quien vivió el histórico ascenso a Primera pero fue eje de tantas batallas en la B Nacional, Alejandro Pérez hoy dijo adiós.

El chaqueño que desde su llegada a Crucero del Norte recibió mucho cariño de la gente es uno de los que no continuará tras el descenso al Federal A. Si bien hoy no formó parte del equipo, se lo vio acompañando a sus ex compañeros y una vez consuma la derrota ante el Lobo jujeño dejó unas palabras.

“Me voy dolido por la situación porque estábamos con un promedio bueno y nadie esperaba en esta temporada que pase esto. Igual estoy tranquilo porque siempre di lo mejor de mí en cada entrenamiento o partido. Siento que cumplí un ciclo en este club, donde viví buenas y otras no tanto, pero es así. Hay que seguir”, agregó Pérez.

El lateral estuvo casi cuatro años en el club misionero y fue uno de los nombres que se dieron a conocer que dejarán la institución. “Fue de común acuerdo, hablé con el manager y le dije que sentía que había cumplido un ciclo. Estoy muy orgulloso de haber vestido esta camiseta y siempre me voy a llevar el cariño que me brindaron desde que llegué. Gente muy buena dentro de este lugar y amigos que me han quedado”, indicó.

A la hora de emitir alguna respuesta en función de lo dicho por el presidente, que los jugadores eran los máximos responsables del descenso, dijo que: “No tengo nada para decir. Somos los jugadores los que entramos al campo y sabemos nuestras responsabilidades. Pero todos se tienen que hacer responsable de las cosas desde el lugar que le toque”, concluyó.

Respecto a su futuro, dijo que aún no tiene definido donde va a jugar pero la idea es seguir en la B Nacional o si es un club de primera mejor. El nacido en Las Breñas, provincia de Chaco llegó en 2013 a Crucero para la segunda temporada de El Colectivero en la B Nacional y en poco tiempo se convirtió en emblema. Surgió de las inferiores de Unión de Santa Fe y ahora a los 30 años busca un nuevo rumbo que estará lejos del mundo Crucero.