Robó un tractor en Roca y no llegó lejos, se topó con el control policial y terminó detenido

Robó un tractor en Gobernador Roca y no llegó lejos, se topó con el control policial y terminó detenido.

A las 13.30 de este domingo, efectivos policiales dependientes de la Unidad Regional IX se encontraban realizando controles de tránsito cuando insólitamente se asomó un tractor conducido por Omar Silvio Rubén C., el cual sorpresivamente resultó ser robado. Al parecer el conductor no se esperaba el puesto policial y no pudo escapar.

Ante tal situación fue inmediatamente arrestado y el vehículo secuestrado para luego ser restituido a su propietario, un hombre de 46 años, quien ya se había acercado a la comisaría a realizar la denuncia.

En Garuhapé, en tanto, recuperaron equipos de sonidos robados en una iglesia y hay detenido

En la mañana de este domingo, policías de la comisaría local secuestraron un bafle, con varios parlantes, además de una corneta y demoraron a un joven de 16 años en inmediaciones del barrio Loteo Urnau.

Integrantes de una iglesia cristiana ubicada en el citado barrio acudieron a la Policía al constatar que habían violentado una de las ventanas para sustraer los objetos antes mencionados.

A raíz de un rápido y amplio rastrillaje por la zona, hallaron todo y a pocos metros al jovencito agazapado en medio de un malezal, intentaba esconderse de los uniformados.

El muchacho fue puesto a disposición del Juez Correccional y lo recuperado será restituido.