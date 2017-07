Pianesi: “Nos va muy bien con nuestra forma de trabajar estando todo el tiempo en la calle escuchando a la gente”

El concejal Ariel “Pepe” Pianesi, candidato a diputado provincial de Cambiemos, está recorriendo la provincia y juntándose con los vecinos. Aseguró que aunque a todos no les ha llegado el resultado de las políticas aplicadas hay luces de esperanza y datos esperanzadores.

Ariel Pianesi. Radio Libertad.

El concejal y candidato a diputado hizo referencia a la visita del Presidente Mauricio Macri a Posadas, dijo que en pocas horas se armó algo muy lindo, donde quedó claro el acompañamiento a los candidatos de Cambiemos en la provincia.

Sobre las asimetrías consideró que con la reglamentación del artículo 10 no será la solución definitiva, insistió con la necesidad de modificar la carga fiscal de la provincia y en que la solución debe buscarse entre todos, y no esperar solamente que el gobierno Nacional resuelva todo.

Sobre su trabajo con la gente dijo que desde el primer día buscan el mano a mano con la gente, con mucho respeto. “Nosotros entendemos que la política tiene que darse de esa forma y nos va muy bien esa forma de trabajar”, manifestó.

En cuanto a las necesidades que planta la gente dijo que es muy variado, “en algunos barrios el problema es la inseguridad, en otros cloacas, en otros el estado de las calles, es muy variado, por ello hay que estar todo el tiempo en la calle y escuchar a la gente”, señaló.

Evaluó que hay mucha gente a las que no les ha llegado el resultado de las políticas nacionales aplicadas. De todas maneras, dijo que le transmiten a la gente que hay buenas señales, “luces de esperanzas”, donde este será el año con menos inflación, hay siete veces más crédito hipotecario que en el 2015, enumeró.