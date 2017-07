Otra para Renault en el Súper TC2000: ganó Pernía en Oberá

En el transitorio verano misionero, Leonel Pernía repitió la victoria en Oberá de manera contundente en el Súper TC2000. El piloto de la escuadra Renault Sport se impuso de principio a fin, siendo escoltado en el podio por Bernardo LLaver (Equipo YPF Chevrolet) y Facundo Ardusso (Renault Sport). La cuarta ubicación le permite a Mariano Werner (Team Peugeot Total Argentina) mantener el liderazgo del torneo sobre Ardusso por solo 2 unidades.

Bajo un cielo diáfano y con una temperatura ambiente próxima a los 30°C se puso en marcha la competencia.

Desde el inicio de la misma hubo lucha en distintas partes de la eterna fila india, en la cual se vivió prontamente el duelo entre Facundo Chapur y Facundo Ardusso. Antes de concluir el primer giro, Facundo Conta se tocó con Matías Rossi, debiendo esforzarse de sobremanera el Granadero de Toyota para controlar el Corolla Nro17.

El segundo giro también mostró varias incidencias. En una de ellas Franco Riva transitó hasta detenerse en la tierra colorada, pudiendo sacarlo luego de la incomoda ubicación.

Con la tercera vuelta siendo un mero recuerdo, el top five no variaba con respecto a la grilla, ordenándose Pernía, LLaver, Chapur, Ardusso y Canapino.

El duelo entre Ardusso y Chapur se mantenía en vigencia con los embates permanentes del piloto de Renault y la lógica defensa del cordobés del León. En ese entonces, Ardusso marcaba el record del tercer parcial de pista. De todas formas el doble objetivo de éste último también se centraba en la labor de Rossi y Werner, rivales directos en la lucha por el torneo.

La sexta vuelta marcaba el abandono de Gabriel Ponce de León quien entregaba su Toyota Corolla herido por la alta temperatura y con marcas por el encuentro con el Citroën C4 Longue de Esteban Guerrieri.

Matías Rossi no era parte del top ten, en tanto Ardusso continuaba luchando por avanzar desde el cuarto lugar; Werner era sexto y Canapino desde el 5to lugar también lidiaba por el “uno” en el torneo.

La novena vuelta mostraba la neutralización de la competencia producto del despiste de Javier Manta.

El reinicio evidenció la solidez de Leonel Pernía en la vanguardia de la competencia aventajando por más de un segundo a LLaver en la primera vuelta de velocidad plena. Para ese entonces, Rossi ingresaba a los pits para reabastecer de líquido de dirección hidráulica al Corolla.

La velocidad era plena y la concentración extrema pero las posiciones no variaban en demasía.

Facundo Conta le aportaba una cuota de suspenso a la competencia al “pasarse” en la primera curva mientras luchaba por el séptimo lugar. Sin consecuencias para el salteño, continuaba el mismo en el top ten. Quien no tenía la misma suerte era Juan Ángel Rosso que abandonaba tras un “encuentro” en pista con Fabián Yannantuoni.

Werner penaba más de la cuenta al verse superado por Ardusso quien se adueñaba así del cuarto puesto, igual intensión tenía Canapino pero quedaba solo en eso, cuando nuevamente el AS incursionaba en la cinta asfáltica a solo 7 vueltas del final. Yannantuoni se golpeaba con Manuel Mallo, culminando ambos afuera y con asistencia para remover el Peugeot 408 y el Chevrolet Cruze.

El sprint final de 5 vueltas mostró el duelo entre Chapur y Ardusso por el tercer lugar, en tanto Pernía se desentendía de toda disputa, distanciándose en la vanguardia al igual que su fiel escolta Llaver.

Pero la calma que reinaba solo precedía al huracán…

A punto de cumplirse el penúltimo giro Ardusso hizo rodar el Fluence en caída libre por la descendente recta al final de la cual doblegaba a Chapur. Cuando intentaba recuperarse el cordobés del golpe que significaba perder el tercer escalón del podio apareció su compañero de equipo, Werner, para doblegarlo también y así ganar puntos pensando en el Campeonato que, en el “veranito misionero”, se ponía al rojo vivo.

Finalmente, con las dos últimas vueltas plagadas de emociones, la bandera a cuadros consagró como vencedor a Leonel Pernía y como sus escoltas a Llaver y Ardusso.

Mariano Werner, Facundo Chapur, Agustín Canapino, Damián Fineschi, Matías Muñoz Marchesi, Ignacio Julián y Emiliano Spataro completaron el top ten.