Una nueva trama bélica desembarca en el IMAX: conocé la verdadera batalla de Dunkerque

El IMAX del Conocimiento presenta la historia de cómo 200 mil soldados británicos lograron escapar del acoso alemán mediante una evacuación cuidadosamente planeada, la famosa Operación Dinamo. Dirigida por Christopher Nolan, Dunkirk (2D) es una de las mayores películas bélicas de los últimos tiempos. Conocé la verdadera historia.

La Segunda Guerra Mundial ha sido el escenario de innumerables batallas. 338.000 soldados aliados que habían sido rodeados por los nazis en Dunkerque, Francia, fueron evacuados por mar desde el 27 de mayo hasta el 4 de junio de 1940. Alrededor de 100.000 fueron recogidos de las playas durante la operación Dynamo; al resto les sacaron del puerto y el rompeolas de madera. Se estima que participaron 933 buques de los cuales 236 se perdieron y 61 quedaron fuera de acción, así asegura, ‘Popular Mechanics’.

El próximo 21 de julio Christopher Nolan (director de ‘Origen’, ‘Interestellar’ o ‘El Caballero oscuro’) estrena nueva película: ‘Dunkerque’: una historia que en sus propias palabras relata: “La necesidad de que las tropas volvieran fue fundamental para Reino Unido, ya que de no ser así se vería la necesidad de parlamentar con el enemigo, y para no hacerlo se llevó a cabo una evacuación milagrosa, tal y como calificó Churchill”. Un film donde reina el suspense, interpretado por Tom Hardy, Kenneth Branagh o Mark Rylance, y donde se contará la historia desde tres puntos de vista: tierra, agua y aire.

Esta batalla ha desatado interminables debates en las décadas posteriores. Algunos lo llaman el mayor error de Hitler: haber dejado que muchas tropas aliadas escaparan mientras que otros descartaban la idea de que sin la evacuación habrían perdido la guerra y se habrían convertido en alemanes. Lo que está claro es que Dunquerke cambió y dio forma a la historia de la lucha moderna.

Guerra relámpago

Apenas había actividad en el frente occidental, solo tres semanas antes de la evacuación. Existía tan poca lucha que durante ochos meses se le llamó “la guerra falsa” con las fuerzas alemanas (que habían invadido el país vecino) en la línea de Siegfried frente a los franceses en la línea de Maginot en una reconstrucción estática de la guerra de trinchera de la I Guerra Mundial.

A diferencia del lento avance de los soldados sobre un amplio frente, la “guerra relámpago” de Alemania significó un rápido avance blindado gracias a los tanques Panzer. El ataque, dirigido por el general Heinz Guderian, el padre de este tipo de guerra, maniobró y perforó las líneas aliadas. En apenas 17 díaslos ejércitos franceses y británicos fueron desviados y arrojados regreso a Dunkerque donde fueron rodeados por los nazis. Fue un cambio dramático de la anterior batalla, donde avanzar había costado varios días.

Hoy en día se espera que las guerras sean rápidas y decisivas. Las primeras victorias en Irak y Afganistán deben algo al enfoque de Blitzkrieg (guerra relámpago). Los tiempos en las líneas de frente fijas han desaparecido, y como en Dunkerque, la guerra entre los estados se decide por las unidades blindadas de movimiento rápido con el apoyo aéreo.

Mucho cambió entre las dos guerras mundiales. Blitzkrieg usó bombarderos de buceo en lugar de artillería y así acabó más rápido con las concentraciones enemigas. Mientras que el poder aéreo de la I Guerra Mundial comenzó con bombas lanzadas a mano, en 1940 los aviones de estrategia como el Ju-87 Stuka podían lanzar casi una tonelada de bombas con mucha precisión.

Las divisiones Panzer de Guderian recibieron órdenes de detenerse y esperar a que las unidades de infantería y apoyo se pusieran al día (ya que los alemanes todavía temían un posible contraataque aliado) y así no avanzaron en Dunkerque. Pero los Stukas golpearon sin piedad a las tropas aliadas mientras esperaban el rescate y las sirenas en el avión, conocidas como “trompetas de Jericó”, emitieron un grito aterrador.

Los bombarderos alemanes aéreos dejaron fuera de combate a Dunkerque el 27 de mayo de 1940 sin dejar que ninguna nave atracara allí. Los británicos hicieron un llamamiento a voluntarios civiles con pequeñas embarcaciones para cruzar el canal y ayudar a las tropas de transbordadores. La evacuación solo pudo llevarse a cabo por la cobertura aérea proporcionada por la real Fuerza Aérea, que reclamó 377 y perdiendo solo 87 de ellos. El Stuka resultó ser vulnerable a los luchadores modernos. En estos días está claro que la superioridad aérea es esencial para el éxito de una operación militar.

Los muelles estaban muy dañados para utilizarse, pero los espigones Este y Oeste intactos. El capitán William Tennat, a cargo de la evacuación, decidió utilizar las playas y el espigón Este para amarrar los barcos. Una idea exitosa que aumentó sustancialmente el número de soldados que podían ser embarcados cada día y, en el cénit de la operación de rescate, el 31 de mayo, más de 68.000 hombres fueron embarcados.​

Los últimos soldados británicos partieron el 3 de junio a las 10:50 de la mañana. Sin embargo, Churchill insistió en retornar a por los franceses, por lo que la Royal Navy volvió el 4 de junio en un intento por rescatarlos de la retaguardia como fuese posible. Más de 26.000 soldados franceses fueron evacuados en aquel último día, pero entre 30 y 40.000 más fueron abandonados y obligados a rendirse ante los alemanes.

Aguas peligrosas

La Marina Británica de Reino Unido se enorgullecía de ser la más poderosa del mundo, pero los buques de guerra ya no eran suficientes para gobernar las olas. En Dunkerque, el poderío de los aviones mostró todo lo que podía hacer en el mar. Los ingleses perdieron a los destructores Basilisk, Havant y Keith en los ataques alemanes. El bombardeo fue tan intenso que el 29 de mayo se ordenó la retirada de otros destructores, una decisión que se revirtió al día siguiente debido a la necesidad de evacuar las tropas. Muchos fueron hundidos por torpedos y minas.

Submarino alemán de la II Guerra Mundial. (iStock)

Estas habían sido amenazas menores en la guerra anterior, pero los avances tecnológicos significaron que podrían alcanzar incluso al buque de guerra de gran alcance. El destructor británico Garfton fue fundido por un submarino alemán mientras que el transbordador de vapor SS Mona’s Queen y el destructor francés Bourrasque se hundieron después de golpear las minas submarinas.

Los alemanes demostraron ser la amenaza principal contra los aliados. Sus minas, con sensores magnéticos y acústicos se hicieron cada vez más peligrosos. Los submarinos son ahora reconocidos como la carta de triunfo de la guerra naval. Desde la II Guerra Mundial, las minas han hundido tres veces más naves de la Armada de los Estados Unidos que las de todos los otros medios de ataque combinados.

Medios de batalla

Dunkerque puedo haber llevado al triunfo a Gran bretaña, pero no fue una victoria exactamente. “Debemos tener cuidado de no asignar a esta liberación los atributos de una victoria”, explicaba Winston Churchill en su famoso discurso del 4 de junio. “Las guerras no son ganadas con evacuaciones. La campaña en Francia fue un desastre colosal que dejó a Gran Bretaña en peligro inminente de invasión y la línea para una campaña de bombardeos decidida por la Luftwaffe”, recordaba sin dudarlo.

Aun así, él también era consciente del efecto que empujaba la moral de la acertada evacuación. Unos 300.000 soldados habían sido rescatados de lo que parecía una situación imposible. Y aunque las tropas tuvieron que abandonar sus tanques y artillería junto con más de 60.000 vehículos, los periódicos e informativos estaban repletos de imágenes de soldados sonrientes que habían llegado a casa y estaban decididos a continuar la lucha.Eso valía mucho más que todo lo perdido.

Tanque Tigre alemán. (iStock)

“Mientras la lengua inglesa sobreviva, la palabra Dunkerque será reverenciada”, decía el editorial del ‘New York Times’ del 1 de junio de 1940. “Gran Bretaña fue golpeada pero nunca conquistada. Siempre tendrá un esplendor para enfrentarse al enemigo: la luz brillante de los hombres libres que Hitler no ha podido conquistar. El milagro de Dunkerque levantó el espíritu nacional”, proseguía.

Desde el 21 de julio puede verse en cines esta histórica batalla dirigida por Christopher Nolan.

Nadie en Reino Unido hablaba sobre la rendición o como demuestra la película de Nolan, sobre la rendición y el campo de batalla. Dunkerque muestra que ganar puede ser una cuestión de cómo contar las cosas. De un giro de guión.

(Fuente: El Confidencial)