Crimen del cambista: el sospechoso buscado también fue captado por las cámaras llegando a la casa de Kraemer

Las fuerzas de seguridad que trabajan en la provincia de Buenos Aires ya tienen en carpeta la identidad del segundo sospechoso buscado por el asesinato del cambista Jorge Marino “¨Polaco” Kraemer (38). Se trata de un hombre que estuvo preso por robo a mano armada y que el jueves 20 de julio abandonó Posadas en un micro de larga distancia.

Para los investigadores del caso, se trata del “coautor” del homicidio. Las mismas imágenes de las cámaras de seguridad que comprometen al por ahora único detenido por el hecho, el ex policía federal Víctor Hugo R. (44), también captaron al prófugo. En la grabación se lo ve bajando con Víctor Hugo del remís que utilizó este para ir hasta la casa Kraemer, en el barrio 17 de Octubre de Itaembé Miní. Esto fue la tarde del 19 de julio, a las 15.40.

Kraemer recibió a los visitantes de ojota y bermudas. No dudó en abrir, porque al ex policía lo conocía. Minutos después lo mataron de dos balazos, uno en la cabeza y otro en el pecho, con una pistola calibre nueve milímetros.

Al cambista lo habrían matado para robarle dólares, entre 6.000 y 7.000 mil. Los asesinos no habrían encontrado los otros 10.000 guardados en una caja de seguridad.

Víctor Hugo tiene una verdulería en Candelaria. Lo atraparon la semana pasada sobre la ruta provincial 204, cuando conducía su camioneta Mitsubishi. En el allanamiento posterior en su residencia del barrio 5 de Abril decomisaron dos pistolas calibre 9 milímetros. En breve se sabrá si alguna de ellas es el arma homicida.