STC2000: Rossi y el equipo Toyota esperanzados con un nuevo triunfo en Misiones

El Autódromo de la ciudad de Oberá es uno de los tradicionales del Súper TC2000 y allí se pondrá en marcha la segunda mitad de la temporada 2017.

Los cuatro Toyota Corolla llegarán con diferentes mejoras técnicas como parte del permanente trabajo de evolución que el Equipo lleva a cabo.

Regresan las penalizaciones y Matías Rossi, segundo en el campeonato, será el único piloto de Toyota en retroceder posiciones con 7 puestos de recargo reglamentario.

Anoche en Posadas el piloto habló del tema y consideró que será un gran desafío terminar delante en la carrera pero que dará el máximo y consideró que el auto llega con muchas mejoras y que tanto para él como el resto del equipo, Oberá es un trazado que le trae buenos recuerdos y que pueden conseguir una alegría más para a firma.

Matías Rossi, Gabriel Ponce de León, Matías Milla y Bruno Etman, junto a todo el personal del Equipo, buscarán, desde luego, la victoria en tierra colorada.

El equipo TOYOTA GAZOO Racing Argentina, que en las seis fechas que han pasado ya ha subido en cuatro oportunidades al podio y ha ganado una Carrera Clasificatoria, llega a esta séptima competencia de la temporada con Matías Rossi ubicado en el segundo lugar del campeonato de pilotos a tan solo un punto del líder y, al respecto, el objetivo será sumar la mayor cantidad de puntos posibles para continuar siendo protagonistas en la disputa por el torneo.

Para lograr este objetivo el Departamento Técnico del Equipo Toyota trabajó intensamente puertas adentro en su sede de Córdoba para lograr mayor velocidad a una vuelta en los Corolla y así volver a ser contundentes en clasificación, que ha sido el punto a mejorar de la primera parte del año, pero sin resignar el excelente ritmo de carrera que ha caracterizado a los Toyota y que le ha permitido a Rossi, por ejemplo, ubicarse segundo en el torneo de pilotos al cabo de seis fechas.

Precisamente la clasificación es una instancia clave en un circuito como el de Oberá, donde no hay muchos lugares para ganar posiciones en pista y por ese motivo lograr un buen puesto de salida resultará fundamental. Además, hay que destacar que este fin de semana volverán a aplicarse los recargos de posiciones por handicap de campeonato y, debido a esto, Matías Rossi deberá retroceder siete puestos desde su lugar de clasificación. Rossi es el único piloto de Toyota que tendrá penalizaciones en Oberá.

Esta fecha tendrá el desarrollo normal de las fechas regulares de Súper TC2000, con dos entrenamientos el sábado, seguidos por la clasificación y carrera clasificatoria, mientras que el domingo está reservado para una tanda de pruebas libres por la mañana y luego al mediodía la carrera principal, que en esta oportunidad se realizará a 27 vueltas en el trazado de 4.380 metros.



Declaraciones de los pilotos del Toyota Gazzo Racing

Matías Rossi: “Al estar segundo en el campeonato voy a retroceder siete puestos por el handicap de campeonato y por eso va a ser fundamental lograr un buen resultado el sábado en la clasificación. Siempre es importante clasificar bien, pero en esta oportunidad más porque sino vamos a largar muy atrás y en Oberá estar adelante es fundamental. Voy a esta fecha con buenas expectativas, es un circuito donde en general siempre hemos tenido buen rendimiento y confío que, con el trabajo que hizo el equipo TOYOTA GAZOO Racing Argentina en el taller, esta vez no será la excepción. Desde luego buscaremos sumar la mayor cantidad de puntos y seguir bien arriba en la lucha por el campeonato que nos tiene como protagonistas”.

Gabriel Ponce de León: “En mi caso personal hace bastante que no voy a correr a Oberá, es un circuito complejo que combina sectores lentos con otros muy rápidos y en donde es fundamental tener buena tracción para no perder tiempo a la salida de las curvas de baja velocidad que tiene esta pista. En esta oportunidad no voy a estar penalizando posiciones así que espero que podamos aprovechar bien la clasificación para ubicarnos lo más adelante posible y así tener una buena posición de salida para la carrera”.

Matías Milla: “Anduvimos muy bien con el Corolla en Oberá los años anteriores y eso es algo que me motiva a pensar que podremos tener este fin de semana un buen resultado general en una pista exigente y que demanda una puesta a punto donde la tracción es fundamental. Trabajaremos fuerte desde el primer entrenamiento con el objetivo claro de ser contundentes en clasificación y poder largar adelante, aprovechando además que no penalizo y que ésa es una situación que me puede beneficiar si logro un buen tiempo de vuelta el sábado”.

Bruno Etman: “Voy con las máximas expectativas de estar adelante otra vez con el Corolla después de que el paso por Rafaela no fue bueno para mí por diferentes incidentes de carrera. Me estuve preparando mucho en el simulador estos días para uno de los circuitos más lindos desde mi punto de vista en nuestro país. El hecho de que siempre los Toyota hayan funcionado muy bien en Oberá nos abre las mejores perspectivas para este fin de semana y me da mucha confianza en la previa antes de viajar hasta Misiones”.

LAS CLAVES DE OBERÁ:

La pista: Es una de las más complejas de todo el calendario, con una gran cantidad de curvas y diferentes elevaciones de terreno, que hacen de éste un circuito único en Argentina. La pista fue reasfaltada completamente hace poco tiempo en dos tramos, inicialmente la primera mitad que corresponde al tramo más antiguo de la pista y el más intrincado y, luego, el año pasado, la segunda parte del circuito, la más veloz y nueva de este autódromo.

Consumo de neumáticos: Como ocurrió el año pasado, se espera que el nuevo asfalto permita reducir considerablemente el consumo de neumáticos, sobre todo en carrera, ya que antes era muy elevado debido a que la superficie de la pista era muy abrasiva.

¿Se bajan los tiempos?: Otra expectativa para esta edición, con el asfalto que todavía es nuevo, es que los tiempos puedan bajar considerablemente y se establezcan nuevos records en esta pista. Se espera que el grip de la pista mejore y en consecuencia los autos de Súper TC2000 puedan transitar más rápido y así bajar el tiempo de vuelta.

Vuelven las penalizaciones: En esta fecha se volverá a aplicar el sistema de penalizaciones por posición de campeonato que no se aplicó en las últimas tres fechas disputadas en esta temporada. Como lo establece el Reglamento Deportivo de la categoría, se asignarán 8 posiciones de retraso al puntero del campeonato, 7 puestos al segundo y así sucesivamente hasta llegar a 1 puesto de recargo al octavo de la tabla.

El clima: Se anuncia buen tiempo para el fin de semana en Oberá, con cielo despejado. De todas formas, no es extraño que en esta región se generen lluvias inesperadas. El clima es un factor importante y determinante en la carrera de Oberá.

Mitad de temporada: La séptima fecha en Oberá dará inicio a la segunda mitad de la temporada 2017 del Súper TC2000. A partir de ahora se comenzará a desandar el camino de la definición del campeonato y la lucha por la punta del torneo será aún más interesante, en una seguidilla de carreras que serán las más importantes de todo el torneo.

CRONOGRAMA DEL FIN DE SEMANA

Sábado 29 de julio:

09:15 a 09:50 hs. FÓRMULA RENAULT 2.0 ENTRENAMIENTO 1 10:00 a 10:35 hs. SÚPER TC2000 ENTRENAMIENTO 1 11:30 a 11:45 hs. FÓRMULA RENAULT 2.0 CLASIFICACIÓN 11:50 a 12:00 hs. FÓRMULA RENAULT 2.0 SUPER Q (5 MEJORES) 12:15 a 12:50 hs. SÚPER TC2000 ENTRENAMIENTO 2 13:00 a 13:30 hs. RUEDA DE PRENSA DEL PRESIDENTE EN SALA DE PRENSA 13:00 a 13:30 hs. RUEDA DE PRENSA DEL PRESIDENTE EN SALA DE PRENSA 14:00 hs a 14:15 hs. SÚPER TC2000 FIRMA DE AUTÓGRAFOS DE PILOTOS 14:05 hs. FÓRMULA RENAULT 2.0 CARRERA, 14 Vta. 61,320 Km. Máx.: 30 Min 14:30 a 14:55 hs. ACCIONES PROMOCIONALES EN PISTA CON SHOW CARS 15:00 a 15:07 hs. SÚPER TC2000 Q1 Grupo A 15:10 a 15:17 SÚPER TC2000 Q1 Grupo B 15:20 a 15:27 hs. SÚPER TC2000 Q2 del puesto 11° al 20° 15:30 a 15:37 hs. SÚPER TC2000 Q2 del puesto 1° al 10° 15:40 a 15:45 hs. SÚPER TC2000 Q3 Mejores 10 16:05 SÚPER TC2000 FIN DEL PARQUE CERRADO 16:12 hs. SÚPER TC2000 APERTURA DE BOXES 16:15 hs. SÚPER TC2000 CIERRE DE BOXES 16:21 hs. SÚPER TC2000 PROCEDIMIENTO DE LARGADA 16:25 hs. SÚPER TC2000 VUELTA PREVIA 16:30 hs. SÚPER TC2000 CARRERA, 9 Vta. 39,420 Km. Máx.: 25 Min 17:00 hs. SÚPER TC2000 CONFERENCIA DE PRENSA 17:00 a 18:00 hs. ACCIONES PROMOCIONALES EN PISTA CON SHOW CARS 17:00 A 19:30 hs. BOXES ABIERTOS 17:30 A 19:30 hs. AFTER RACE

Domingo 30 de julio:

09:45 a 09:55 hs. SÚPER TC2000 PRUEBA LIBRE 10:30 a 10:45 hs. SÚPER TC2000 FIRMA DE AUTÓGRAFOS DE PILOTOS 10:50 FÓRMULA RENAULT 2.0 CARRERA, 14 Vta. 61,320 Km. Máx.: 30 Min 11:40 hs. SÚPER TC2000 APERTURA DE BOXES 11:50 hs. SÚPER TC2000 CIERRE DE BOXES 11:52 hs. SÚPER TC2000 HIMNO NACIONAL ARGENTINO 12:00 hs. SÚPER TC2000 PROCEDIMIENTO DE LARGADA 12:05 hs. SÚPER TC2000 VUELTA PREVIA 12:10 hs. SÚPER TC2000 CARRERA, 27 Vta. 118,260 Km. Máx.: 55 Min 13:30 hs. SÚPER TC2000 CONFERENCIA DE PRENSA

PENALIZACIONES PARA OBERÁ

POS. PILOTO RECARGO 1 Mariano Werner 8 puestos 2 Matías Rossi 7 puestos 3 Agustín Canapino 6 puestos 4 Facundo Ardusso 5 puestos 5 Emiliano Spataro 4 puestos 6 José Manuel Urcera 3 puestos 7 Facundo Chapur 2 puestos 8 Leonel Pernía 1 puesto

CAMPEONATO DE PILOTOS