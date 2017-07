La conmovedora carta de Atila, el perrito rescatado que casi muere por las torturas recibidas

Entre tantas publicaciones que encontramos en las redes sociales, una nos hizo llorar al leerla. Se trata de la terrible historia de un perrito que, junto a su hermanito, fueron rescatados del tormento más espantoso y lograron ser adoptados por una joven que abrió su casa y su corazón a los pequeños.

La carta del pequeño Atila fue publicada en la fan page de OREJAS DE AMOR, un grupo dedicado a ayudar a perritos rescatados y difundir algunas historias conmovedoras.

Alli nos enteramos que Atila sufrió todo tipo de torturas que lo tuvieron al borde de la muerte y que un grupo de personas lograron hacer una cadena de buenas voluntades hasta encontrar un hogar para el pequeño y su hermano.

Después de leer este texto, ver las fotos y entender que este mundo está lleno de personas que no saben de límites para la maldad, es necesario subrayar el hecho de que existan personas tan buenas y justas como para poder hacer acciones que nos den tanto orgullo.

A continuación te dejamos el posteo y la carta para que la leas, reflexiones, la compartas y sobre todo, también te animes a ayudar.

Un verdadero ejemplo.

El texto que nos hizo llorar:

“CARTA DE ATILA “

Soy ATILA ,tengo 4 meses y medio , en este poquito tiempo viví mucho …y eso significa que me tocó padecer mucho..

Apenas me sacaron de la teta de mi mami, quedé con mi hermanito BLESS y mi papi perruno…

No se porque me eligieron a mi, pero me tocó ser el que mas golpearon,el que le quebraron tres patas y me hicieron sentir como me tajeaban el cuerpito con algo cortante…También me clavaron algo por varias partes ,donde me dejaron agujeros y me lastimaron.Comer casi no comía nada , me mezclaban el alimento con vino y eso a los bebés como yo y Bless no nos gustaba…

Un día una chica Kari me rescató y con ella se comunicó Marilyn ,que organizó todo con mi tía Paula para poder curarme ..

Ahí conocí a Marilyn ,Yamila, Soledad y Paula…la verdad tenía mucho dolor y lloraba ,pero también tenía miedo a los humanos, hasta que me llevaron a un lugar que se llama clínica Honorio y me di cuenta que me querían curar ..

Ese mismo día ,muy tarde me recibió Sol ,me abrazó ,me cuidó, me ayudaba a hacer uno y dos ,porque a mi me costaba mucho por estar cuadripléjico…

Luego mi tía Paula me fue a buscar , me bañó ( cosa que no me gustó nada) ,pero no le cuenten y me llevaron con mi tía trenzas Soledad a que me operen,me cuidaron mucho y me mimaron mucho …Todo este tiempo yo y mi hermanito comimos comida cssera de HAppy Dog que nos regaló Lorena, son lo más esas viandas….

También me descartaron a mi y mi hermano de una página donde estaba toda mi historia y mi día a día ,pero por suerte todos los tíos y tías siguen junto a nosotros…

Hice todo mi tránsito con la tia Analía y con mi amiguita perruna Espe que es lo más …

PERO AYER FUE MI MEJOR DIA¡!!

Ayer volví a ver a esa chica que le clavé mi mirada cuando fui a merendar con Paula y Maro..esa chica que me dijo que hermoso sos …

Ayer vino Eugenia y Facu …

De ella me acordaba ,era la persona que miré fijo cuando fui a tomar la merienda …Me abrazaron ,va primero me abrazó Eugenia, porque tengo un poco de miedito a los hombres ..Después Facu me conquistó con una golosina que me compraron toda para mí

Paseamos juntos por el jardín del departamento de la tía Paula, recorrí todo a upa de FAcu, me abrazaron mucho ,se sacaron fotos conmigo, me compraron un juguete que me encanta ,la tía Paula le contó cosas que les pasa a mis patitas de atrás , hablaron de que si puedo dormir en la cama ,en medio de los dos ( cosa que creo que suena bueno) no?

Pero lo más lindo es que cuando se fueron ,me dijeron que yo ATILA , voy a ser su hijito y ellos ,EUGE y FACU van a ser mis papitos …

Pronto voy a ser hijito para siempre !!!

LOS QUIERO MUCHO A TODOS ,ATI ..