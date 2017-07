Heller: “Macri representa a una sociedad que cree en el individualismo”

Carlos Heller, diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y presidente del Partido Solidario estuvo en Posadas para presentar al candidato de su espacio que encabezará la lista de aspirantes a diputados provinciales, Mario “Pichi” Esper Perié, luego de que la Justicia Electoral aprobara la personería del partido. Luego de la charla que brindó el viernes por la noche, el dirigente visitó los estudios de Misiones Online TV para analizar el escenario nacional de cara a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) que se celebrarán el 13 de agosto. “Macri representa a una sociedad que cree en el individualismo. No cree en el Estado, cree en el mercado, cree que el factor que motiva y desarrolla a una Nación es ese mercado. Nosotros creemos por nuestra conformación de cooperativistas en el desarrollo de una sociedad más solidaria, inclusiva, donde el Estado represente los intereses del conjunto de la sociedad y brinde a través de políticas públicas la protección que necesitan los sectores más débiles”, aseguró Heller quien aseguró además que es el dirigente que más perdió contra el presidente Mauricio Macri, desde las épocas de internas en el club Boca Juniors y que eso representa una virtud. “Siempre estuve en la vereda de enfrente”, añadió.

“Lo que hay que terminar de entender es que los poderosos no necesitan protección, por eso siempre se oponen a las regulaciones porque cuando más desreguladas están las actividades mejor les va. En cambio el débil necesita de reglas que lo protejan porque si no, no puede estar, desaparece. Es lo mismo que pasa en las relaciones laborales, entre el empleador y el empleado, la lógica de la legislación laboral es proteger al más débil de la relación, por eso este gobierno avanza como ha hecho Brasil en políticas de flexibilidad laboral que quiere decir pérdida de derechos”, añadió. En ese sentido advirtió que desde el oficialismo nacional usan palabras que esconden las verdaderas intenciones y citó como ejemplo los términos sinceramiento y normalización. “Sinceramiento quiere decir ‘mire, usted no puede vivir como vivía, tiene que vivir peor, asuma que estaba viviendo de una manera que no le daba el cuero’. Lo esencial es la confrontación entre esas dos visiones, que en una todo está basado en la meritocracia ‘vos sos lo que sos capaz de lograr, si sos exitoso es porque te esforzaste’ y los que creemos que la sociedad es una articulación solidaria donde las regulaciones protegen a los más débiles y tienden a igualar las posibilidades, a que realmente haya igualdad de oportunidades porque igualdad de oportunidades no quiere decir ‘todo el mundo puede ir a la universidad’, si, pero algunos pueden y otros no. Igualdad de oportunidades quiere decir generar las condiciones para que todo el mundo pueda ir a la universidad, para que todos se alimenten bien desde chiquito, para que todos se vacunen bien, y así podríamos seguir. Cuando las sociedades quedan libradas al negocio, al beneficio y demás normalmente el débil es cada vez más débil y el fuerte cada vez más fuerte”, reflexionó.

En tanto sobre los niveles de aceptación del presidente, Heller recordó que Macri ganó en 2015 una ‘elección legal e inobjetable’, pero por un punto y medio, en la segunda vuelta donde se da la opción. “En la primera vuelta, en el voto positivo donde la gente se identifica estuvo lejos de tener ese caudal. Hay que entender que esto es una cosa que se da en el mundo entero, cuando uno mira por ejemplo en los EEUU no son 70-30, son 52-48, tenemos una sociedad divida en dos grandes segmentos. El sistema tiende a crear los mecanismos bipartidistas, pero experiencias como la argentina genera alternativas más diversas. El macrismo cuenta con un sistema fenomenal de propaganda que le está diciendo a la gente ‘mire, agarramos un país en ruinas y esto que le está pasando y esta sensación que usted tiene de que no está bien es la transición hacia estar bien’. Menem, que era más directo decía ‘estamos mal pero vamos bien’. Ellos le dicen al ciudadano ‘hicimos todo este esfuerzo estos dos años, no lo malogremos, no volvamos para atrás, ya pasamos lo peor, ahora viene una época donde vamos a empezar a recibir los beneficios’. Yo leía por ahí una declaración de Martín Lousteau dice ‘como ir por una calle que está llena de pozos, lo pozos nos golpean pero si logramos transitar después vamos a estar bien’ es decir el neoliberalismo siempre vende futuro. Lo repito siempre, nunca puede ofrecer presente porque el presente es el que hace que existan desigualdades, que se acentúen, que crezca el desempleo, que haya menos remedios para los adultos mayores del Pami, para que se destruyan los avances en ciencia y tecnología, podríamos pasarnos horas dando ejemplos en ese sentido. Su estrategia se basa en prometer un futuro venturoso. Es legítimo que la gente crea en ese futuro”, indicó el ex vicepresidente del club Boca Juniors.

Asimetrías

En tanto sobre la economía de Misiones, Heller aseguró que más allá del problema de las asimetrías con Paraguay, el gran problema Misiones son los problemas permanentes que tienen producciones locales. “Yo he visto a los yerbateros tirando yerba en la Casa Rosada porque se les paga precios que no les permiten ni siquiera ser compensatorios. He visto a productores forestales quejares muchísimo del tema, he visto que aún en la actividad forestal hay un sesgo absolutamente primarizado, es decir que acá donde se produce la madera se la llevan para agregarle valor en otro lado. Creo que hay muchas cuestiones más allá de las asimetrías que hoy puede producir una política que aún requiere regulaciones porque no hay otra forma de resolverlo. Se resuelve con regulaciones o estableciendo barreras para que no se pueda o estableciendo tratamientos impositivos diferenciales para lograr bajar los costos pero lograr que eso vaya a los precios porque las políticas de rebajas impositivas cuando no van acompañadas de otras medidas lo único que hacen es terminar de aumentar la rentabilidad de aquel que se beneficia con esa rebaja”, indicó.

En tanto sobre la escalada del dólar, para Heller hay dos lecturas una a favor del gobierno nacional y la otra por el impacto en los precios. “Al gobierno no le viene mal porque tenia un reclamo enorme de atraso cambiario. En este mismo tema de las asimetrías, la devaluación achica esas asimetrías. El reclamo que tenia del sector agroexportador fundamentalmente era de atraso cambiario, así que ese corrimiento, cuando uno lo mira en términos porcentuales va ver que a pesar de lo que pasó, si toma de enero a ahora lo que se ajustó el dólar va detrás de la inflación, es decir que lo que ha hecho es recuperar la pérdida del poder adquisitivo. El problema es que como esto pasó de golpe y acá juegan dos factores, uno la cultura argentina de que ante la incertidumbre el único lugar seguro es el dólar y el fantasma que ellos mismos crean de que ‘si gana Cristina esto explota’, que no tiene ningún sustento porque si gana Cristina va ser una senadora de 72 y no es que va poder hablar más de lo que habla ahora, por lo tanto, en todo caso la discusión sería si un triunfo de Cristina le abre una perspectiva para el 2019 pero que hoy suba el dólar porque en el 2019 exista una perspectiva de cambio político es poco creíble y poco aceptable. El segundo factor es que esto se produce de golpe y no acompañando la evolución de los precios. Genera un efecto de acoplamiento con los precios. La historia argentina es que si el dólar se revalúa frente al peso, eso se traslada a los precios. Entonces eso va a actuar sobre la inflación y pone en riesgo toda la política que ya está en riesgo y que es incumplible de metas de inflación que el gobierno tiene planteado. Y además les pasa a 15 días de las Paso”, concluyó.