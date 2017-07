Heller y la actualidad de Boca: “Angelici es Macri”

El ex vicepresidente del club hizo un balance sobre la gestión de la actual comisión directiva y recordó que “cuando Macri ganó en Boca, a los dos años estaba a punto de volar por los aires”.

Carlos Heller visitó los estudios de Misiones Online TV y no se guardó nada: además de analizar las próximas elecciones, recordó su paso como dirigente de Boca Juniors y fue lapidario con el actual presidente de la institución al aseverar que “Angelici es Macri”.

“La gente no tiene memoria, pero hay que ir a los archivos. Macri ganó en Boca y a los dos años estaba a punto de volar por los aires. Empezó a tener problemas, le cuestionaron jugadores que trajo. Y por esas cosas, en un momento tuvo la fortuna de que le cae Carlos Bianchi e inicia una etapa de enorme éxito deportivo, que además le valoriza jugadores y le permite sanear finanzas. Eso le da una proyección espectacular”, opinó el ex vicepresidente del Xeneize, quien estableció un paralelismo con la gestión de Macri al frente del país: “Cuando se postuló, yo decía que el asunto es que encuentre al Bianchi de la economía. La clave del éxito no fue la gestión de Macri en Boca, fue la gestión de Bianchi en Boca. El problema es que en el país, Bianchi todavía no apareció”.

Por otro lado, también se refirió a la polémica salida de Ricardo Centurión, quien finalmente firmó con el Genoa de Italia tras protagonizar varios escándalos en público: “Son cosas que suelen pasar, en mi etapa de dirigente también tuvimos algunas situaciones. Son jóvenes que vienen de orígenes muy humildes, que rápidamente llegan a ser famosos y ricos y tienen un impacto de inclusión en la sociedad muy fuerte. Algunos logran administrarlo y a otros los pone en crisis”.