Boca jugará un amistoso hoy en Ciudad del Este, sin televisación

No hubo acuerdo para la transmisión del partido ante Nacional de Uruguay, a disputarse desde las 20 horas en el estadio de 3 de Febrero. El mellizo prueba los once para el debut en el campeonato local.

Pasó el torbellino de las compras y es momento de que la pelota empiece a rodar. Si bien Boca todavía no se retiró del mercado, le llegó la hora de comenzar a demostrar futbolísticamente. En este marco, debutará este sábado desde las 20 frente a Nacional de Uruguay en el estadio 3 de Febrero de Ciudad del Este, donde está haciendo la pretemporada. ¿La mala para los hinchas? No hubo acuerdo con la televisión y el partido no se podrá ver.

Para este primer ensayo Guillermo meterá varios suplentes en el equipo inicial. Sara, ya recuperado de su lesión en el hombro, será el arquero y tendrá la misión de probar que sigue en buen nivel. La línea de 4 tendrá todas caras conocidas: Jara, Vergini, Magallán y Fabra (ahora titular con la salida de Silva). La idea era poner a Peruzzi pero una molestia de último momento lo dejó afuera. Ya en el medio, van algunas improvisaciones, con el juvenil Chicco como único volante central y Pablo Pérez por derecha más Zuqui por izquierda. Arriba irá Bou de 9 y se podrá apreciar el estreno del primer refuerzo: Espinoza formará parte del tridente ofensivo junto con el ex Gimnasia y Junior Benítez.

¿Y los otros refuerzos? Paolo Goltz todavía no pudo entrenarse con normalidad, por lo que quedó descartado. Edwin Cardona estará en el banco de suplentes y tiene grandes chance de sumar unos minutos ingresando en la posición de Zuqui.

De esta forma, el campeón de fútbol argentino tiene todo listo para empezar a mostrarse. Eso sí, los hinchas deberán esperar para verlo. (Olé)