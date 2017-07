Macri criticó al kirchnerismo y llamó a “volver a derrotar al miedo”

Su discurso, centrado en atacar al kirchnerismo y repasar logros de su gestión, incluyó también un pasaje de autocrítica, al señalar que “el comienzo del crecimiento no llegó a todos los argentinos y yo soy el primero en saberlo”.

El presidente Mauricio Macri llamó hoy a “volver a derrotar el miedo” en los próximos comicios legislativos, y añadió, sobre los candidatos del kirchnerismo, que “aquellos que estuvieron tantos años, ahora vienen con planes y soluciones que no sólo no aplicaron, sino que además dejaron el país en ruinas”.

Macri, al encabezar un acto de campaña en Tandil, junto a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y los principales postulantes en la provincia, dijo que quienes “gobernaron muchos años y no se ocuparon de resolver uno solo de los problemas, ahora tienen todas las soluciones” y pidió: “Basta de mentiras, mañas y mafias. Trabajemos juntos, que esa es la manera”.

Su discurso, centrado en atacar al kirchnerismo y repasar logros de su gestión , incluyó también un pasaje de autocrítica, al señalar que “el comienzo del crecimiento no llegó a todos los argentinos y yo soy el primero en saberlo, y por eso me levanto todos los días pensando qué cosa nueva puedo hacer para que otro argentino tenga otra oportunidad. Y lo seguiré haciendo hasta el último día que me toque liderar este país”.

