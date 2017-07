Liga Posadeña: definiciones distintas para las semifinales

Con cambios sobre la marcha y resoluciones parecidas pero distintas, así está la Liga Posadeña en la actualidad. Mientras este fin de semana se jugará la vuelta entre Mitre y Crucero del Norte (habían empatado 1 a 1) pero una protesta de los de Garupá por mala inclusión de dos jugadores auriazules cambió el rumbo de la llave y ahora la ganan los colectiveros por 1 a 0. En caso de que Mitre se imponga en la vuelta por un gol habrá penales, con más tantos será finalista.

Ese partido se jugará el sábado y no el domingo a las 15 como estaba previsto en el estadio Ernesto “Tito” Cucchiaroni de Rocamora y a raíz de ello, el encuentro de la B Nacional (el último) que tiene Crucero se jugará el domingo como se dijo desde un principio.

Lo curioso es que según lo expresado desde la liga, no habrá tercer partido más allá de que gané Mitre. La definición será ese día, ya sea por la vía de los penales o por pasaje directo si es que el conjunto local gana por más de un gol.

Diferente resolución tuvo el caso de La Picada que protestó el segundo encuentro frente a Sporting. Los de Villa Cabello habían perdido ese cotejo al igual que en la ida y de esa manera el clasificado a la final era el elenco de Santo Pipó. Sin embargo, el tribunal de penas le dio visto bueno a la protesta y el encuentro se le dio por ganado al Tren del Oeste por 1 a 0, lo que forzaría (por las vías normales) los penales pero en este caso habría un tercer partido a disputarse en cancha neutral la semana que viene.

El escenario sería el estadio de Brown el miércoles con horario a confirmar. Lo que se programó también además para el fin de semana, es el ascenso que tendrá como protagonista a Guacurarí frente a Candelaria por la final (ida) de la B. En la C debían jugar Colectiveros ante Estudiantes pero ese cotejo fue reprogramado ya que los primeros no llegaron a un acuerdo con otra institución para hacer uso de la cancha por no tener una propia. Esto por la final (ida) de la C.