Video viral: En Los Ángeles un argentino volcó el carrito de un vendedor ambulante mexicano y no para de recibir repudios en las redes

Es un músico llamado Carlos A. Hakas y protagonizó un video donde ataca sin ninguna razón a un inmigrante mexicano que vendía con un carro en las calles de Los Ángeles. El video, -publicado por la madre del agredido-, ya tiene casi 8 millones de visualizaciones y cientos de mensajes de repudio.

Según denuncia el video que subió Imelda Reyes, la madre del vendedor, este argentino se acercó de manera altanera y violenta a Benjamín Ramírez, un mexicano que vendía en la calle sin molestar a nadie.

Aunque el incidente tuvo lugar el pasado 17 de julio, el video de la confrontación entre los dos hombres no apareció en Internet hasta este lunes. En las imágenes se ve cómo el argentino Hakas, que paseaba junto a su pareja y su perro, exige al vendedorque retire su puesto porque quería pasar justo por allí.

Aunque había suficiente espacio para pasar, según afirmó Ramírez a ABC7, el argentino decidió optar por una acción más violenta y volcó el carrito del vendedor, provocando que todos sus utensilios, cubiertos de plástico e ingredientes cayeran al suelo.

“Yo tenía miedo de que fuera a golpearme, porque él se acercó a mí con algo, así que agarré mi botella de salsa picante. Tenía la intención de lanzarla en su cara pero cayó en su barbilla”, confesó Ramírez.

El mexicano grabó toda la escena con su teléfono y tildó de “racista” la actitud del argentino, algo que Hakas negó diciendo: “soy argentino, retrasado mental”.

Además, el vendedor señaló al medio estadounidense que esta era la cuarta vez que tenía un enfrentamiento con el hombre y la mujer que aparecen en el video. “Él seguía volviendo y me decía que no podía vender aquí […], me dijo ‘vas a tener problemas serios conmigo'”, recordó.

El video se ha vuelto viral y ha causado gran indignación en Internet. Mientras que algunos internautas tildaron al argentino de “estúpido”, “boludo, atorrante mal nacido racista” y una “vergüenza de persona”, otros usuarios se quedaron atónitos por no poder entender la actitud del agresor, ya que “tenía bastante espacio para pasar”.

