Una misionera visitó a Luisana Lopilato para el cumpleaños de Tony Bennett y en los premios Platino en Madrid

Luisana Lopilato deslumbró en la entrega de los Premios Platino que se desarrolló en Madrid. Su vestido fue creado por la diseñadora Lorena Horeyco, nacida en Jardín América. Antes la había vestido para los 90 años de Tony Bennett donde su vestido fue elogiado por la prensa internacional.

Lorena Horeyco. Canal 12.

“Lopilato lució un sensual vestido escotado y se robó muchas miradas de la platea masculina en el exclusivo evento. Incluso, la prensa internacional se hizo eco de la stunning (estupenda) esposa argentina de Bublé”, reseña una de los tantos medios de espectáculos que destacaron el vestido de la actriz el año pasado en los 90 años de Tony Bennett.

El diseño fue de Lorena Horeyco, una misionera de 33 años, oriunda de Jardín América y que vive en Buenos Aires. La joven fue la elegida para vestir a Luisana en dos oportunidades: para los 90 años de Tony Bennett y para los premios Platino en Madrid.

Al momento de hablar de la artista Argentina asegura que “es muy agradable y confía mucho” manifestó Lorena.

“Conocí a Luisana cuando trabajaba en Sylvie Burstins y le hicimos el vestido de novia cuando se casó en el 2011”, contó la diseñadora misionera “después cuando empecé a hacer mi showrrom lo invite a su vestuarista Bernie Catoira y él quedo encantado con mi trabajo” en esa oportunidad “me dijo la vestimos para la próxima alfombra roja y así quedó”.

Sobre cómo es hacerle un vestido a Luisana, dijo que “por ahí ella me pide algún color, pero yo le ofrezco una gama de opciones. Debe ser algo que a mí me guste, porque si no es una frustración y prefiero no hacerlo”, manifestó.

Más allá de su trabajo la diseñadora reconoce que “Luisana viste bien la prenda, la lleva de forma cómoda, luce muy fresca y eso ayuda mucho también”.

En cuanto a su trabajo Lorena dijo que los hace exclusivos. Contó que muchas veces la gente le pide vestidos parecidos o iguales al de un famoso, la respuesta es “no se puede”.