La Cámara de Comercio de Encarnación no apoya el Ofertón y desmiente comunicado de adhesión a Macri

La presidente de la Cámara de Comercio de Encarnación, Mirta Montiel, dijo desconocer quien organiza y quienes participarían en el “Ofertón”, una promoción comercial que se anunció para la misma fecha en que se desarrollará el Black Friday posadeño. Indicó además que es falso un comunicado que se difundió a través de redes sociales, a través del cual una supuesta cámara empresarial manifestaba su adhesión a la gestión de Macri y convocaba a viajar a Posadas para manifestarle su apoyo en el acto que se desarrollará esta tarde.

Mirta Montiel (Radio Libertad)

La comerciante encarnacena aseguró que la entidad que preside “no tiene nada que ver” con la jornada de descuentos que se difundió a través de redes sociales con el nombre de “Ofertón” y que generó el enojo de empresarios misioneros porque se desarrollará al mismo tiempo que el Black Friday que organiza la Cámara de Comercio e Industria de Posadas.

“No sé quien organiza eso, probablemente sea un evento anual que realizan la cadena A.J. Vierci y el canal Telefuturo, pero realmente no tengo idea. De todas maneras el lugar en el que se realizará, el club Petirosi, es un lugar chico, lo más probable es que sea algo organizado por un solo comercio”, dijo.

La dirigente se desligó además de un comunicado que circula por redes sociales en el que se invita a comerciantes encarnacenos a viajar a Posadas para participar del acto que encabezará Mauricio Macri esta tarde. Afirmó que la cámara que firma ese documento no existe, por lo que estimó que se trataría de un comunicado apócrifo.

Lamentó el mal momento que está atravesando el comercio posadeño, pero recordó que a los encarnacenos también les tocó sufrir muchos años de bajas ventas. “Este un ciclo económico que cambia, a nosotros también nos tocó caída de ventas, cerrar comercios, despedir gente”, recordó. Destacó además que pese a las asimetrías que ahora son favorables a los encarnacenos, hay muchos paraguayos que siguen comprando en Argentina, especialmente alimentos.

Consideró que la integración podría ser mucho más favorable para el comercio a ambas orillas del Paraná, pero lo impiden las demoras para cruzar el puente. “Los asuncenos que vienen a Encarnación en gran número, especialmente en verano, quieren pasar a Posadas para conocer, para comer en sus restaurantes, pero no pueden hacerlo porque hay tres horas de cola en el puente, eso no es hermandad. Hay gente que quiere estudiar en posadas y no puede hacerlo”, indicó.