Juicio a los jueces: condenas de prisión perpetua para cuatro ex magistrados por crímenes de lesa humanidad

En el marco del histórico juicio que se desarrolló en Mendoza, el Tribunal Oral Federal n°1 de esa jurisdicción condenó este miércoles a penas de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua a los ex jueces federales Luis Miret y Rolando Carrizo, al ex fiscal federal Otilio Romano y al ex defensor público oficial Guillermo Petra Recabarren, al considerarlos partícipes primarios -según los casos- de privación abusiva de la libertad, aplicación de tormentos, homicidio calificado, incumplimientos de deberes y asociación ilícita, hechos que el tribunal consideró constitutivos de crímenes de lesa humanidad cometidos en el contexto del delito internacional de Genocidio. Las penas impuestas a los magistrados coincidieron así con las que habían sido requeridas por los fiscales Dante Vega, Patricia Santoni y Daniel Rodríguez Infante durante los cinco meses de exposición de los alegatos, instancia en que describieron integralmente el aparato estatal represivo desplegado en la provincia, desde las autoridades militares hasta la actuación de los magistrados.

También recibieron prisión perpetua otros ocho ex jerarcas militares y funcionarios intermedios de las fuerzas armadas y de seguridad, en tanto otros trece imputados recibieron penas de entre 3 años y 20 años de prisión. Hubo tres absoluciones.

El debate oral y público había comenzado en febrero de 2014, y abordó crímenes de lesa humanidad cometidos en el circuito represivo de Mendoza en los que actuaron ex militares, ex policías, ex penitenciarios y ex magistrados -jueces, defensores y fiscales- del fuero federal de esa jurisdicción perpetrados contra más de 200 víctimas.

A continuación, las penas contenidas en el veredicto del Tribunal Oral Federal n°1 de Mendoza:

– Luis Miret, ex juez federal, prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua.

– Rolando Carrizo, ex juez federal, prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua.

– Otilio Romano: ex fiscal federal, prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua.

– Guillermo Petra Recabarren, ex defensor oficial -imputado por su actuación como juez subrogante en diversos casos, prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua.

– Alcides Paris Francisca, ex vicecomodoro y ex jefe de la Policía de Mendoza, prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua.

– Paulino Enrique Furió, ex jefe de Operaciones y de Inteligencia de la VIII Brigada de Infantería de Montaña, prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua.

– Pablo José Gutiérrez Araya, ex cabo del Departamento de Investigaciones (D2), prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua.

– Armando Osvaldo Fernández, ex oficial del D2, prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua.

– José Antonio Fuertes Fernández, ex sub-oficial mayor del Ejército, prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua.

– Luis Alberto Rodríguez, ex subcomisario del D2, prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua.

– Miguel Angel Tello Amaya, ex agente del D2, prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua.

– Carlos Tragant Garay, ex coronel, director del Liceo Militar General Espejo, prisión perptua e inhabilitación absoluta y perpetua.

– Rubén Camargo, ex subinspector de la comisaría de la seccional 16°, 20 años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua.

– Dardo Migno, ex jefe del centro clandestino de detención que funcionó en la Compañía de Comunicaciones de Montaña 8, 20 años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua.

– Julio La Paz, ex agente del D2, 20 años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua.

– Ramón Puebla, ex jefe de la Compañía de Comunicaciones de Montaña 8, 20 años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua.

– Marcelo Moroy, ex cabo del D2, 18 años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua.

– Diego Fernando Morales, ex sargento del D2, 15 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua.

– Mario Laporta, ex vicecomodoro y ex jefe de la Policía de Mendoza, 15 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua.

– Ricardo Benjamín Miranda, ex segundo jefe del Departamento de Informaciones (D2) de la Policía provincial, 10 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua.

– Armando Hipólito Guevara, ex subcomisario a cargo de la seccional 13°, 5 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua.

– Pedro Modesto Linares, ex agente penitenciario, 6 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua.

-Oscar Alberto Bianchi, ex agente penitenciario, 6 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua.

– Antonio Garro, ex oficial sub-ayudante de la comisaría 7ma, 3 años de prisión condicional e inhabilitación absoluta y perpetua.

-José Antonio Lorenzo, ex oficial sub-ayudante de la comisaría 7ma, 3 años de prisión condicional e inhabilitación absoluta y perpetua.

– Fueron absueltos Juan Carlos Ponce Ochoa (ex subcomisario de la seccional 16°), Miguel Angel Ponce (chofer en la comisaría de la seccional 16°) y Héctor Camargo Granda (ex subinspector en la comisaría de la seccional 16°).