Juicio en Eldorado: perito confirmó que Oscar fue atropellado por su ex suegro y otra testigo comprometió al acusado

Este jueves se desarrolló el tercer día de debate oral y público en el Tribunal Penal 1 de Eldorado, donde Sergio de Almeida (57) es juzgado por atropellar y matar con un camión Mercedes-Benz 1114 a su ex yerno Oscar “Opa” Bareiro (29), el sábado 14 de marzo de 2015, en horas de la tarde, en el barrio Primavera del Kilómetro 3.

Declararon seis testigos en esta jornada, hubo dos efectivos de la Policía Científica que trabajaron en el peritaje del hecho. Y declararon además la hermana de la víctima, Zunilda Closs, y la madre, Juliana Bareiro, además de un perito del seguro del camión y una vecina que vio el momento en el que sucedieron los hechos esa tarde.

El primero en declarar fue Ricardo Ostapchuk, licenciado en Criminalística de la Policía Científica, quien se presentó con las carpetas del caso que fueron analizadas en el Tribunal y quien aseguró que de acuerdo al trabajo realizado (por el material encontrado en el camión y la autopsia realizada a la víctima) se presume que Oscar Bareiro “fue derribado por el camión pero no hubo aplastamiento total sino con las lesiones son de arrastre e intermitentes”.

En referencia a si observaron daños del puñal en el camión sostuvo que “no se constataron, pero sí se constató que había tirados piedras hacia el camión”.

Por su parte, Ingrid Gómez, la segunda testigo y vecina del barrio Primavera, declaró que vio esa tarde de 2015, la secuencia de los hechos: “Primero observé pasar el camión frente a mi casa, y escuché gritos, entonces salí y ví que Oscar corrió hacia el camión y se paró al lado de la puerta del chofer (donde estaba Sergio de Almeida)”. La testigo dijo que no escuchó lo que decían, pero aparentaba ser una discusión.

“Luego vi que Oscar se resbaló frente al camión, de Almeida volanteó porque parecía que iba a girar hacia la derecha, pero giró a la izquierda, aceleró y siguió pasándolo por encima”, indicó la mujer y aclaró: “No vi si las ruedas le pasaron por encima o cómo fue, pero sí vi que Oscar quedó bajó el camión y su cuerpo terminó más adelante, frente a la casa de Diego Cáceres, otro vecino del barrio”. Y remató: “Creo que fue intencional lo que hizo de Almeida”.

En referencia a la relación de Vanesa de Almeida con Oscar Bareiro, Gómez contó que ella y la víctima fueron a la escuela juntos y eran vecinos y “compinches”, “así es que él nos contaba siempre lo que pasaba con Vanesa, era conflictiva la relación, él nos hacía escuchar los audios que ella le mandaba donde le contaba que fue al boliche, que ya estaba con otro y demás cosas, Oscar sufría mucho con esa situación, lloraba por eso”, indicó.

Además dijo que Bareiro construyó la casa donde vivía Vanesa de Almeida con su hijo: “Él hizo esa casa con el sudor de su frente, con mucho sacrificio, solito la levantó y siempre decía que no quería que ella meta otro hombre en esa casa que le costó tanto sacrificio a él”.

En coincidencia con esa testigo, Zunilda Closs- hermana de Oscar Bareiro- señaló que la relación entre su hermano y Vanesa era muy difícil, “ella era muy mala con él, Oscar me contaba siempre las cosas que ella le decía y él sufría mucho por ese tema. Ella lo maltrataba psicológicamente, lo humillaba frente a los demás, amigos, vecinos, familia, lo que sea, no tenía problema ella en decirle cualquier cosa frente a todos. Y eso es algo que todo el barrio Primavera sabe, no soy la única que vio esas cosas”.

“Pido justicia por mi hijo”

Juliana Bareiro- madre del fallecido Oscar- contó que ese sábado su hijo almorzó con ella en su casa (en el kilómetro uno) y luego se fue a su casa en barrio Primavera, donde finalmente encontró la muerte esa tarde.

En su declaración la mujer aseguró que Vanesa de Almeida siempre fue una “artista, ella era la que maltrataba a mi hijo, siempre fue una mala persona, hasta frente a su hermanito discapacitado ella le pegaba cachetadas a Oscar. Y el hermanito de Oscar lloraba porque no quería que le maltraten”.

Además dijo que “cuando peleaban ella rompía todas las cosas en la casa, le pegaba a él y encima después iba y le denunciaba como que él era el violento. Pero todo el barrio sabía lo que pasaba, todos veían la situación y le conocían a ella y a mi hijo. Sabían que era Oscar el que sufría violencia no ella, porque esa mujer no tenía problemas de insultarle y decirle cualquier cosa a él frente a los demás. Muchas veces la hermana le dijo a Oscar por qué dejaba que una mujer así le judee tanto, pero él se ve que la quería porque era la mamá de su hijo, yo también le decía que se quede con nosotros cuando peleaban, que no vuelva más con ella. Pero ella le buscaba y él volvía”.

En referencia a cómo se enteró lo sucedido explicó: “Me contaron los vecinos que él se resbaló frente al camión porque él no estaba bien de su pierna (se encontraba en recuperación después de una operación de la rodilla). Y cuando él se resbaló de Almeida le pasó por encima, yo llegué hasta ahí porque un vecino me llevó con la moto hasta el lugar”.

Juliana contó que Oscar es el segundo hijo que pierde, y que ese día (14 de marzo de 2015) justo hacía un año y tres meses que había fallecido su hijo menor que era discapacitado.

Con gran tristeza señaló: “Nunca pensé que iba a terminar de esta manera. Oscar era un chico alegre, sano, tenía la pierna nomás que se estaba recuperando y todos lo querían en el barrio, pero si preguntan por la mujer van a ver lo que le van a decir la gente, porque ella era una zorra, nunca le respetó a mi hijo”.

Para finalizar sostuvo: “Pido justicia por mi hijo, que paguen por lo que le hicieron porque ni a un perro se le hace lo que le hicieron a él, lo mataron y lo dejaron tirado”.

El lunes continúa el debate y el martes se aguarda la lectura de los alegatos y la sentencia en este juicio presidido por María Teresa Ramos, a quien acompañan en el Tribunal Atilio León y Lyda Gallardo. En la Fiscalía interviene Federico Rodríguez.