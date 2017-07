José López: “Intervenimos en unos 600 expedientes al año y nunca sentimos presiones por las llamadas causas ‘mediáticas'”

La Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Menores funciona desde 2013 en Misiones. La conforman cuatro jueces divididos en dos salas. Toma intervención en un promedio de 600 causas anuales y de su decisión depende de que un sospechoso siga o no preso y que los casos sigan hasta la instancia de juicio oral.

Uno de los integrantes del cuerpo, José Alberto López, pasó por los estudios de Misiones Online TV e hizo un balance de lo hecho por la institución hasta el momento. Además habló sobre: la apertura que deben tener los funcionarios judiciales para dar a conocer sus actos, los espinosos expedientes vinculados con los homicidios en accidentes de tránsito y cuál es el impacto de las llamadas “causas mediáticas”.

“No es como decían antes que el juez debe hablar solo por sus fallos, sino que tiene que comunicar a la ciudadanía y de rendir cuentas de su labor”, consideró López, quien antes de llegar a la Cámara fue juez de Instrucción en Posadas.

Sobre los inicios de la Cámara, recordó que “empezamos a trabajar casi a la par de la modificación del Código Procesal, que empezó a regir en 2014. No fue solo organizar el nuevo órgano, sino que fuimos los intérpretes de estas nuevas normas procesales, que incluyó la desaparición del auto de procesamiento y la aplicación de la prisión preventiva, por ejemplo. Nos reunimos con jueces, fiscales y hasta defensores, para escuchar opiniones acerca de sus criterios”.

“Lo que hacemos es la revisión de las decisiones de los jueces de instrucción y de los magistrados de Menores cuando actúan en función de instrucción. Llegan en apelación denegatorias de excarcelación, prisiones preventivas y rechazos de nulidades. También conflicto de competencia entre los jueces, recusaciones e inhibiciones; y recursos de queja y requerimiento de elevación a juicio apelados”, detalló.

López admitió que pese a ser un “instituto muy valioso” la figura del querellante no es muy utilizada por las personas.

Dijo que las “causas mediáticas” se tratan como cualquier otra y se las resuelve de acuerdo a lo que obra en el expediente, dejando de lado de lo que ellas se dicen fuera de las actuaciones judiciales. “No se siente presión alguna. De hecho, todos nuestros fallos fueron confirmados por el Superior Tribunal en Justicia cuando fueron en casación”, afirmó.

El camarista también admitió que hasta el momento no les tocó fijar postura acerca de algún caso de choque fatal que se pretenda elevar a juicio bajo la figura de “homicidio simple”. “Cuando se apela una elevación a juicio es el único momento procesal en el que la Cámara tiene la competencia para dilucidar si la calificación está bien impuesta. Hasta ahora sobre ese tipo de casos sólo resolvimos si las prisiones preventivas estaban correctamente aplicadas”, explicó. Pero sabe que tarde o temprano deberán expedirse sobre ese tema que tanto debate genera en la sociedad.

Finalmente mencionó el trabajo que como representante de los funcionarios judiciales viene haciendo en el Consejo de la Magistratura. “Es un organismo muy importante, que viene llevando a cabo un gran trabajo. Es el segundo período que yo llevo como consejero y he sido testigo de la tarea comprometida y seria que allí se realiza. En la selección de postulantes, se le da prioridad a los cargos vacantes, porque la Justicia necesita cubrirlos de manera inmediata”, indicó.

