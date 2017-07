Habló el periodista baleado en San Antonio: “Yo me voy a callar la boca después de que muera”

El dueño de Fm Carretera 101 de San Antonio, Jesús “Negro” Báez (62), fue atacado a balazos el miércoles por la tarde en su casa. Recibió tres impactos de parte de un sicario. Se salvó de milagro y pudo contar la historia a la prensa, desde su lugar de internación, el hospital Samic de Eldorado.

“Se me jodió el arranque de la camioneta y como soy mecánico me puse a arreglar. Cuando estaba terminando, se arrima una moto con dos muchachos. Me dijeron si tenía una olla para prestarles para hacer un locro. Yo les respondí: ‘Si ustedes la tienen, se la llevaron hace dos meses’. Ahí se fueron”, relató en una entrevista con Canal 12.

“Lo que me llama la atención es que en esa misma moto viene más tarde el sicario. Llegó con otro, pero el que actuó fue uno, que dejó el casco en mi patio. ‘Negro’, me dice. Yo estaba por decir que no era yo, pero como conocía la moto, dudé y le dije que sí. Ahí me gritó que ya no iba a molestar más y empezó a disparar. Me tiré al suelo y recibí el primer balazo en el brazo”, precisó sobre el inicio del ataque.

Según el “Negro” Báez, “cada vez que disparaba yo me acercaba, porque quería verlo y si podía, abrazarme a él para terminar con el ataque. Pasa que pese a los impactos de bala, me sentía bien, sin dolores. Empezó tirando desde 17 metros y cuando terminó, yo ya estaca casi al lado”.

Redoblando la apuesta, el conductor radial adelantó que seguirá contando sobre los delitos de frontera. “Yo me voy a callar la boca después de que muera. Dios me protegió y estoy acá para contarles a los misioneros lo que pasó”, remató.

Aún no hay detenidos por el hecho, pero la trabaja intensamente para dar con el pistolero y su cómplice.