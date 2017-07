Concejales posadeños rechazaron la designación de la jueza Vanessa Gross

El Bloque Opositor, repudió la elección “por decreto” de la abogada y con mayoría simple desaprobaron sus pliegos para ocupar el puesto vacante como jueza del Tribunal de Faltas N°1.

POSADAS.- El día miércoles, la Comisión de Legislación del Honorable Concejo Deliberante, realizó una reunión extraordinaria para tratar el Decreto N°1431 del 2016, donde el Ejecutivo Municipal designó a la jueza Vanessa Gross al frente del Tribunal de Faltas N°1 tras la renuncia del juez Fernando Escalante. La misma, asumió sin haber pasado por un previo concurso público y de esta manera, el Cuerpo Deliberativo quedó al margen de su elección.

Concejales del Bloque Opositor, ratificaron su descontento y votaron en contra de los pliegos. “Nosotros estamos en contra de saltear mecanismos establecidos con anterioridad, más por ser impuesta por el Ejecutivo”, declaró el presidente de la Comisión de Legislación, cjal. Martín Arjol.

Según los ediles, desde el Ejecutivo se argumentó que la falta de concurso público se debió a la emergencia económica que presentaba el municipio para llevarla a cabo. “Sin embargo, veinte días después, se realizó una convocatoria para designar magistrados, los cuáles fueron aprobados por todo el cuerpo. Evidentemente, ya no había emergencia financiera en ese momento”, señaló el concejal Arjol.

Desde el oficialismo, manifestaron las “irregularidades” que hubieron dentro del HCD durante los plazos establecidos para la designación de jueces y secretarios para los cargos vacantes. El vicepresidente Primero, cjal. Fernando Meza aclaró: “Nosotros no podemos ser cómplices de irregularidades en el Cuerpo deliberativo. No se respetaron los plazos para negar los fueros. El sentimiento de indefensión que va a tener el pueblo posadeño por no tener una juez que los represente es inconcebible. Esto habla de una bipolaridad política porque en los plazos de la ordenanza nadie se acercó a decir lo contrario. El mismo presidente de la Comisión de Legislación es quien redacto y firmo esto. Ahora viene y dice lo contrario. La verdad es que un día negro para la ciudadanía en general”.

El presidente del HCD, cjal. Alejandro Velázquez rechazó los argumentos del oficialismo y ratificó su posición ante la designación de la jueza: “Todavía no entiendo cuál es el gran gasto que le iba a demandar el municipio para defender a una gran institución como es el tribunal de faltas. De repente, una secretaria termina asumiendo mágicamente como Jueza por un decreto del Intendente. Me parece que el día negro comenzó hace mucho tiempo y hoy queremos darle un marco de claridad”.

“Acá respetamos a las instituciones, no salteamos mecanismos. No es tan así la emergencia que planteó el concejal Meza de quedarnos sin nadie al frente del Tribunal. El Intendente, puede considerar a las dos personas que siguen para ocupar la vacante. No hay transparencia en el procedimiento, se llevó por delante a la Carta Orgánica de la ciudad”, destacó Velázquez.

Tras una hora de debate, concejales del Bloque Opositor consiguieron la mayoría simple y se desaprobó la designación de la abogada Vanesa Gross para el cargo de jueza en el Tribunal de Faltas N°1.