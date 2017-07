Aseguran que fueron sicarios los que balearon al dueño de una radio en San Antonio

Claudio Altamirano, de FM Carretera 101 indicó que antes de dispararle al dueño de la emisora, el atacante le dijo a la víctima que desde ese momento no seguiría hablando mal de tres personas. Según le contó Jesús Báez, tenían acento lugareño – portuñol – y los mencionados serían un comerciante y un jefe de policía de la zona. Reiteró que desde la emisora denuncian hechos delictivos que se producen en la frontera con presunta complicidad de la policía y las autoridades locales.

Claudio Altamirano, FM Carretera 101 en Radio Libertad.

Altamirano contó que Jesús Do Nacimento, propietario y conductor de la Radio y quien fue víctima del brutal ataque en el que recibió 3 impactos de bala y salvó su vida por milagro, denuncia en forma permanente el contrabando de droga y estupefacientes que se dan en la zona en presunta connivencia con los miembros de la Unidad Regional de la Policía de Bernardo de Irigoyen. “Es gente de alto mando, esta es la metodología con la que se manejan acá. Hay complicidad activa o pasiva por parte de los policías e incluso indiferencia desde la Jefatura. Nosotros fuimos los que denunciamos que se hacía uso de patrulleros para realizar compras en forma particular en Brasil. Esto no es un hecho aislado ya que en 2015 este mismo hombre sufrió un ataque con bombas molotov y nadie hizo nada”, dijo.

El hombre relató en detalle cómo sucedió el ataque ayer por la tarde. “El Negro estaba arreglando la camioneta, en su domicilio cuando de pronto llega en moto esta personas y se acerca al patio. Eran do, uno queda en la moto y el otro entra. Le saluda y le dice así que ¿vos sos en Negro Baez? Bueno ahora no vas a hablar más mal de tres personas, dice tres nombres, él no declaró todavía. Son tres personas relacionadas con un empresario local y uno de los jefes de la policía de la zona. Ahí disparó, el Negro se arroja al suelo y empieza a tratar de escapar, los tipos se van. Tuvo el impacto de 3 balazos uno cerca de la tetilla del lado derecho, pero los médicos dijeron que salieron los proyectiles sin provocar daños en los órganos. Ahora yo estoy con él en el Samic de Eldorado, deben operarlo porque una bala le astilló el hueso del brazo izquierdo. No fue dado de alta pero no corre riesgo de muerte”, dijo.

En cuando a los datos que pudo obtener acerca de los atacantes Altamirano fue prudente porque la víctima debe declarar ante la policía y la justicia primero, dijo que tenían acento portuñol y podrían ser argentinos de la zona. En cuanto al ataque en al estilo sicarios dijo que es la metodología que se utiliza ahí. “Hace unos años de la misma manera asesinaron al administrador de la ADUANA de Bernardo de Irigoyen y eso no tiene ni un preso. Además de eso hay muchos otros casos. La gente anda de civil, armada, ocurren estos hechos en Misiones donde el desafío es limpiar la policía de gente corrupta. Nosotros denunciamos y salió en los medios nacionales que miembros de la policía hacían compras en el supermercado de Brasil. El 13 de marzo desapareció un brasilero menor de edad del interior de la celda de la comisaría de Bernardo de Irigoyen. Nadie sabe nada del chico. En esta zona contratan sicarios para hacer el trabajo sucio, callar las voces que denuncian la corrupción policial en la zona. Esto estuvo relacionado con gente del poder político y empresarios de la zona”, aseveró.