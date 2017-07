Sigue el misterio ante la desaparición de la avioneta en la zona del Delta del Paraná

En la avioneta que se encuentra desaparecida desde el lunes, luego de despegar de San Fernando, provincia de Buenos Aires, viajaban tres hombres. Uno de ellos es Matías Aristi, hijo de los dueños de la bodega Melipal del departamento de Luján de Cuyo.

Además de Aristi viajaban los dos pilotos pilotos Matías Ronzano y Facundo Vega, ambos de la ciudad de Lincoln. En un principio trascendió que la aeronave se había estrellado y no había sobrevivientes. Pero las últimas noticias indican que el turbo hélice bimotor marca Mitsubishi matrícula LV MCV se encuentra desaparecido y no hay rastros o datos certeros que confirmen si la nave aterrizó o tuvo un accidente.

Los dueños de la aeronave son propietarios de la empresa Aibal S.A, dedicada la venta de insumos, acopio de cereales y siembra en Bragado, 25 de Mayo, Saladillo y General Alvear.

Las hermanas del por ahora desaparecido Matías Aristi, Clarisa e Irene, están radicadas en Mendoza y son encargadas y administradoras de la empresa vitivinícola.

Los familiares de los tres tripulantes se trasladaron al aeropuerto de San Fernando, lugar desde donde despegó la avioneta con destino a Formosa. Allí esperarán novedades mientras los helicópteros de la policía bonaerense continúan con la búsqueda en las zonas cercanas al Delta del Paraná, informó el sitio mendocino La Jornada.

Son 3 los desaparecidos y 3 las hipótesis en este misterio

Clarín publicó un informe del caso en el que expone 3 hipótesis. La avioneta -en realidad, los pilotos aclaran que es técnicamente un avión– había despegado a las 14.30 del lunes. Ese mismo día, el periodista especializado en la industria aerocomercial Franco Rinaldi tuiteó sobre la primera hipótesis, que se viralizó:

Franco Rinaldi @FrancoVRinaldi

Encontraron el Mitsubishi matrícula LV-MCV. No hay sobrevivientes

12:44 AM – 25 Jul 2017

“No estaba en el aeródromo de San Fernando ni con Prefectura buscando el avión. Pero tuiteé eso porque una fuente que siempre me ‘datea’ bien me lo dijo y hasta me pasaron una foto de radar de donde lo habían encontrado en el Delta. Por eso no lo borré. Pero no es que siga sosteniendo que el avión apareció. Es información”, dijo Rinaldi a Clarín.

​Así, guía el camino en esta nota para seguir la ruta de las 3 hipótesis que se viralizaron.

La primera afirma que la aparición del avión se está ocultando. Sin información concreta, en las redes comenzó a circular la teoría de que una jueza había intervenido para silenciar el tema porque no quiere que la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) de información sobre una investigación derivó hacia el narcotráfico. Rinaldi lo descarta de plano. “Estoy seguro de que al avión no lo encontraron”, reafirma.

En las redes también se vio la palabra “desaparición” con comillas.

Claudio Carbone, experto en aeronáutica, dijo que el avión “tiene un sistema de balizas que al tocar el agua activa una señal en forma inmediata que es detectada por los radares”. Pero nada de eso sucedió.

“Es todo muy raro, pudo haber aterrizado en la zona del Delta en donde no hay señal y no llegan los radares”, siguió Carbone, quien también señaló que “la zona de los alrededores de San Fernando es muy complicada para las comunicaciones”.

La segunda hipótesis para Rinaldi es la de que estaríamos frente a “un nuevo caso Pomar del aire”. Linkea con la familia que se pensó o que había sido secuestrada o que había escapado de un ajuste de cuentas, cuando en realidad habían muerto en un accidente de tránsito el mismo día que desaparecieron. El misterio con los Pomar se dio por la impericia en los rastrillajes.

“Puede ser que no hayan logrado encontrar el avión por agua ni tierra. Sería algo terrible porque demostraría una ineficacia total de los sistemas de búsqueda y rescate en Argentina”.

El avión desaparecido no era un turborreactor -como el de Aerolíneas Argentinas o LATAM- que puede hacer 200 km en minutos. “Si el avión se cayó, está ahí. Y, además, cuando el avión cae, ¿justo nadie lo vio?, ¿nadie escuchó el impacto? Es raro”, sigue Rinaldi.

Pero Gustavo Brea, asesor de la Junta de Accidentes Aéreos, aseguró hoy que la búsqueda es compleja porque “esa geografía no es la mejor para buscar a un avión. Por la vegetación y por las condiciones meteorológicas para los helicópteros de búsqueda”. Pamela Suárez, del mismo organismo, aseguró que la situación “todavía no fue catalogada como accidente aéreo”.

La tercera hipótesis es que es que los pilotos y el pasajero decidieron “desaparecer” con el avión. Que el comandante del avión pudo haber apagado el transponder y haya decidido dejar de hablar con la torre.

Los controladores no pueden saber si el piloto lo apagó o si el dispositivo dejó de funcionar. Sólo ven que no está activo porque no cumple su función: los datos de la aeronave no aparecen en el radar.

“Me parece muy sospechosa la conversación que tienen con la cabina. El controlador le está diciendo que no aparecen y el piloto le contesta ‘pero si antes aparecía’. Es muy extraño, que un capitán le discuta. Si el tipo que está en la torre dice que no te ve, no te está viendo”.

El protocolo es simple: volver. Retornar al aeródromo más cercano. Y eso es lo que se le ordenó al LV-MCV justo antes de la última comunicación.

En las hipótesis que incluyen una emergencia en el aire, habría 3 factores que fallaron en simultáneo: el transponder, la comunicación y una complicación técnica o humana que lo hizo caer.

También en las redes se habló de que el capitán podría haber sufrido un ACV durante el vuelo. Pero estaba el copiloto. Pilot incapacitation (piloto incapacitado) es un ejercicio obligado durante la capacitación de los aeronavegantes bajo el cual ante la muerte o el desmayo del capitán el copiloto toma el control de la aeronave.

En la hipótesis del “caso Pomar del aire”, según el protocolo de emergencias aéreas, la supuesta ineficacia para la búsqueda del avión desaparecido estaría desde el comienzo. Según Rinaldi, la alarma para la búsqueda debería haber sido emitida por EANA a la hora y media de perdido el rastro. En tanto, el avión -del que no se supo más desde el lunes a las 14.40- se empezó a buscar recién pasadas las 18.

Tras viralización de las 3 hipótesis y, pese a que la cuenta de Twiiter de la EANA siempre estuvo muy activa y receptiva a los comentarios en las redes, el organismo aún no emitió ningún comunicado sobre el misterio del LV-MCV.

