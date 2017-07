El saludo a su hija por Facebook es furor en la web: mirá por qué

Todos tenemos miedos. Puede ser a las alturas. A las arañas. A la soledad (?). O a la falta de Internet (!). Pero hay un miedo profundo, moderno, y que nos afecta a todos: el terror a lo que los padres -y tíos, abuelos y aledaños- pueden hacer en redes sociales.

Para muestra basta un botón, o en este caso un posteo en Facebook. Joe Pellat decidió saludar a su hija por su cumpleaños número 21. La foto, polémica, incluía a la joven… y a una foca. ¿Lo mejor de todo? La aclaración de este papá MEGA canchero.

“Feliz 21 cumpleaños a mi preciosa hija (la de la izquierda) Raylin” escribió Joe. Capo. La hija, pilla, compartió el saludo en Twitter, le dijo “gracias por la aclaración papá” y rompió todo: cerca de 200 mil RT y más de 600 mil me gusta.

Detalle clave: en Twitter la hija comentó que el papá le mandó un texto para decirle lo graciosa que le había parecido su broma. Posteriormente, gracias al éxito viral de su broma, el papá le empezó a preguntar a la hija “como le estaba yendo al tuit”. (TN)

Mirá las publicaciones:

Thanks for the clarification, Dad. pic.twitter.com/Y2ulMh7sJV

— Ray (@rayy_baybay) 21 de julio de 2017