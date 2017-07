Preocupa el alto nivel de ausentismo en las mesas de exámenes del nivel secundario

Gladis Ledesma, directora de Colegio N° 1 Martín de Moussy contó en declaraciones a un canal de Posadas, que es alto el porcentaje de ausentismo en las mesas de exámenes de julio. A pesar de que existe un sistema de tutorías voluntario, algunos chicos no lo aprovechan.

Ledesma contó que es una tendencia que se repite el tema de las ausencias en las mesas de exámenes de julio, pero que sabiendo esto durante todo el año se ponen en marcha una serie de programas de tutorías voluntarias donde los profesores guían a los chicos que tienen previas.

La iniciativa que se da en el ex colegio Nacional, es la que se desarrolla desde que los chicos pueden llevarse 3 previas mediante una resolución emitida por el Consejo General de Educación que ya tiene sus años. “Cuando se habilitó que los chicos se lleven 3 materias también se puso en marcha un sistema de tutorías. Esto es para que los chicos puedan promocionar y evitar así la repitencia o la deserción”, añadió.

Lo cierto es que según Ledesma, en su mayoría los casos de chicos se que llevan previas se da en los dos primeros años y que ya para los últimos años hay otro compromiso por parte de los jóvenes. “Los docentes en forma voluntaria tienen a cargo alumnos y esto por lo general se realiza como actividad extra, para que puedan preparar sus materias en las mesas. La idea es que no sumen materias adeudadas y eso les haga perder el año o desertar. Algunos chicos no aprovechan porque no tienen contención en la familia o no tienen un proyecto de vida. Vienen a la escuela por venir”, dijo.

La docente consideró que hay mucho por trabajar pero que la tarea no es exclusiva de la escuela o los padres, sino un trabajo en conjunto.