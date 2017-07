María Losada: “Nadie en el relato cotidiano dice que Misiones está mejor que antes”

María Losada, candidata a diputada nacional por el frente Avancemos, cuestionó la gestión de los legisladores nacionales de Misiones, tanto del Frente Renovador como de Cambiemos, a quienes cuestionó que no defiendan los intereses de los misioneros en el Congreso de la Nación. En ese sentido se mostró satisfecha de que en estos días de campaña electoral, el frente que comparte su espacio Vanguardia con Camioneros, Trabajo y Progreso y el Socialismo, pudo poner en la agenda de los misioneros las propuestas que tiene.

“Avancemos es un frente electoral que viene trabajando en conjunto entre los distintos bloques que integramos el interbloque Avancemos con derechos para los misioneros como la ley de góndolas, de biomasa, la del Instituto Provincial Forestal, la Historia Clínica Electrónica Única, las Casa Refugio para mujeres, los Juzgados ambientales. Es un proceso donde a nosotros nos da mucha alegría poder mostrar todo el trabajo que viene haciendo el interbloque Avancemos y cuál es la propuesta para el nivel nacional, cuántas cosas hoy pendientes para la provincia de Misiones debes ser expresadas hoy en la Nación y que vemos que no tienen ninguna representación y que vemos que no tienen ninguna representatividad ni posibilidad de verse reflejadas en una representación si se dependiera únicamente de Cambiemos o del Frente Renovador”, aseveró Losada durante una entrevista en Misiones Online TV.

En ese sentido, Losada indicó que durante las recorridas que realizaron por diferentes localidades de la provincia notó y la gente le hizo saber, que la mayor preocupación que ronda en la ciudadanía es la posibilidad de perder el empleo, en el caso de aquel que lo tiene, además de la precarización del empleo. “Hemos vuelto a épocas donde la gente acepta distintos mecanismos y modos de empleo que no son necesariamente aquellos que construían derechos. Veo madres muy preocupadas por la quita de cuestiones que para la gente ya eran asumidas como propias como las pensiones por discapacidad o el plan Progresar. Ven como un gran asalto no solo al bolsillo sino a la ilusión de los misioneros el tener hoy sin resolución el precio de nuestros productos primarios, no tener cuestiones esenciales. Esto impacta directamente sobre una provincia que no puede generar que sus niños y adolescentes tengan condiciones de vida y desarrollo. Veo madres preocupadas por llegar a fin de mes, no es lo mismo el salario del trabajador hoy que el que era en 2015”, lamentó la dirigente.

Además respondió las críticas sobre la conformación de Avancemos y recordó que otros espacios nacieron con dirigentes que parecían no tener mucho en común. “Yo pregunto a priori qué tenían que ver (Maurice) Closs y (Carlos) Rovira. Qué tienen que ver (Alfredo) Schiavoni y Pastori. Te diría que tienen que ver en el sentido que eran denunciados y denunciante. Porque la Unión Cívica Radical denunció toda la corrupción del gobierno de (el ex gobernador, Ramón) Puerta, a Mauricio Macri, a Puerta y a Schiavoni. Estos días estuve leyendo notas de hace unos años donde veía cómo el bloque conducido por (Luis) Giuliani integraba la comisión que investigaba la deuda pública de Misiones. Unos de los principales actores de esa investigación en términos de imputación era Schiavoni. Si estuviéramos viviendo esa época hoy sería Schiavoni el (Julio) De Vido de Cambiemos y esto pasó”, analizó y añadió que Avancemos está integrado por sectores peronistas, radicales, independientes, socialistas. “Convocados a trabajar por nuestra gente porque creemos que lo nuestro tiene que llegar a la Nación. Creemos que los legisladores de Cambiemos como Pastori y Ziegler no han podido romper la lógica de la dependencia del gobierno nacional, están más preocupados en defender los intereses de Macri que de los misioneros. Y a los que dependen de (el gobernador, Hugo) Passalacqua les pasa lo mismo, el acuerdo Nación provincia por gobernabilidad o trabajo en conjunto impide que se pueda romper esa lógica. La gran pregunta que tienen que hacerse los misioneros es cuánto ha traído el diputado Pastori desde hace un año y medio en cuanto a legislación. Cuánto aportó cuando fue diputado provincial. Nadie en el relato cotidiano dice que Misiones está mejor que antes, es más, te dicen que está peor. Hay un gobierno nacional nuevo que no ha dado respuesta a esa mejoría. Y un gobierno provincial que ha decidido votar en común a Macri”, concluyó.